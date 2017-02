Stávka řidičů autobusů hrozí i nadále. Hejtman problém nevyřešil, tvrdí odboráři

Jižní Morava – Každodenní cesta do práce by se už na konci února mohla podstatně zkomplikovat Zuzaně Smrčkové, která do Brna dojíždí z Kuřimi. Pondělní jednání s jihomoravským hejtmanem Bohumilem Šimkem totiž podle odborářů nepřineslo žádné výsledky a stávka řidičů autobusů stále hrozí. „Nevím, co bych dělala. Auto nemám a vlaky jezdím nerada. Mám problémy s koleny takže mi schody u nástupišť nedělají dobře," vysvětlila žena.

Stávkovou pohotovost vyhlásili v kraji řidiči autobusů v pátek. Požadují zvýšení mezd, které dříve nařídila vláda. Kraj se hájí, že jim více peněz legálně dát nemůže. „Smlouvy s jednotlivými dopravci jsme uzavřeli na základě zákona o veřejných zakázkách a nedávají nám prostor, jak peníze k řidičům dostat bez rizika, že se kraj dostane do rozporu s tímto zákonem,“ hájil postoj kraje Šimek. Peníze proto chce získat přímo od vlády, která nařízení o navýšení mezd řidičů na osmadevadesát korun a deset haléřů za hodinu jízdy vydala. Dosud byla minimální hodinová mzda řidičů jednasedmdesát korun a šedesát haléřů. „Pokud peníze nepošle stát, kraj je připravený poslat z rezervy částku, kterou zákon o veřejných zakázkách umožňuje," slíbil hejtman. Podle odborářů podobná částka situaci vyřeší sotva na měsíc. „Je to zhruba desetina toho, co požadujeme. Kraj se odvolává na problémy se zákonem a neví, jak nám dát víc. Pokud peníze nedostaneme je stávka velmi reálná,“ předpověděl zástupce jihomoravských odborářů v dopravě Libor Weinstein. Odmítnout jezdit by potom řidiči mohli už na konci února. „Pokud se situace nevyřeší 20. února na schůzce Asociace krajů ČR s vládou, je reálné, že by stávkovala většina dopravců. Ze čtrnácti velkých firem na jižní Moravě se zástupci téměř všech postavili na naší stranu,“ dodal odborář. S rozhodováním se podle něj čeká i na středeční jednání předsednictva v Praze. „Dozvíme se, jaké je celostátní stanovisko. Problém se totiž netýká jen jihu Moravy, ale i dalších krajů,“ připomněl Weinstein. Přečtěte si k tématu: Řidiči autobusů na jižní Moravě hrozí stávkou. Zatím přešli do pohotovosti Šimek chce dál jednat s dopravci i odboráři, aby problém vyřešili. „Dohodli jsme se, že uděláme kulatý stůl se zainteresovanými stranami, abychom našli způsob, jak tento problém vyřešit,“ řekl hejtman. Dodal, že například u smlouvy se společností, která zaštiťuje největší rozsah jihomoravské dopravy, je požadovaná částka 5,7 milionu korun. „Právě proto se snažíme, abychom to maximálně urychlili a nehrozil kolaps dopravy. A jediný rychlý zdroj peněz je vláda,“ doplnil Šimek. Některé firmy se rozhodly udržet své zaměstnance spokojené i za cenu momentální ztráty zisku. Břeclavský Bors svým řidičům vyšší mzdy vyplatil. „Měsíčně jde o dva miliony korun, zaplatili jsme je z rezerv. Na vyřešení situace stále čekáme,“ popsal dříve krátkodobé řešení problému generální ředitel společnosti František Zugar.

