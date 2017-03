Stávka řidičů autobusů? Do měsíce. Nabízené peníze nestačí, vzkázali odboráři

Jižní Morava – Šok museli ve středu zažít Jihomoravané, kteří si po úterní schůzce odborářů s jihomoravským hejtmanem Bohumilem Šimkem mysleli, že krize spojená se stávkou řidičů autobusů už nehrozí. I navzdory jednání s krajem odboráři stávku ve středu vyhlásili. „Oceňujeme, že se kraj snaží situaci řešit, ale peníze, které nám nabídl, nestačí. Jihomoravští řidiči musí dát najevo, že to takhle dál nejde," řekl krajský předseda odborářů Libor Weinstein.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Přesný den stávky odboráři zveřejní až tři dny před jejím začátkem. „Rozhodně ji vyhlásíme dřív než do měsíce,“ odhadl Weinstein.

Při úterní schůzce kraj nabídl pomoc řidičům skrze dodatky ke smlouvám. Řidiči by tak dostali navíc 2,85 koruny za kilometr. Jihomoravští zastupitelé navíc dopravcům slíbili poslat i sto milionů korun. „Situaci by to uklidnilo asi na dva roky. Každý si ale může spočítat, že už po několika měsících by dopravci začali tratit,“ dodal Weinstein.

Proti rozhodnutí odborářů se ohradil Šimek. „Jsem zklamaný. Úterní jednání bylo věcné, bez emocí, nabídli jsme různé varianty řešení a dohodli jsme se i na dalším postupu. Teď se dozvídám, že se k tomu odboráři staví váhavě,“ okomentoval Šimek.

Přestože se stávka netýká brněnského dopravního podniku, cestování Brňanům částečně také naruší. Některé autobusové linky na okraji města totiž obsluhují právě stávkující dopravci. „Spojů, co nahrazují naše linky, není mnoho, pokryjeme je tedy z našich záloh. Nebudeme po dobu stávky ale zajíždět do obcí u Brna, kam naše linky běžně jezdí,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová.

Dopravci se rozhodují, jaké stanovisko ke stávce zaujmou. Čekají i na oznámení odborářů. „Neřekli nám, že se ke stávce schyluje. Nemyslím si, že by se nás týkala,“ uvedl zástupce ředitele společnosti Vydos Bus Igor Čeki.

Vedení vyškovské společnosti s odborovým svazem stále jedná. „Máme podepsanou kolektivní smlouvu, která je platná až do konce prosince letošního roku. Jednání s odbory a vedením firmy se týká toho, jak bude vypadat odměňování v roce 2017. A blížíme se ke kompromisnímu závěru," ujistil.

Jednání odborářů se nelíbí jednateli znojemské dopravní společnosti Psota Petru Chadimovi. „Kraj postupuje tak, jak ze zákona může. Když je zajištění situace alespoň na dva roky podle odborářů nekoncepční, nevidí si do úst,“ uvedl.

Odboráři ještě stále pracují i s možností, že se s krajem dohodnou a stávku vyhlašovat nebudou.

Kompromis by uvítala i Vyškovanka Alice Kovaříková. „Chápu obě strany, ale nemůžou na tom být bití jejich klienti. Mnoho lidí, hlavně z vesnic, je na autobusech závislých,“ zmínila.

Zvýšení mezd řidičů autobusů odsouhlasila vláda v nařízení, které platí od letoška. Podle něj mají dostávat téměř sto korun za hodinu jízdy.