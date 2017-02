Stát pošle na opravy krajských silnic méně. Jižní Morava přijde o 79 milionů

Blanensko – V Závisti na Blanensku se nedávno konaly opakované volby do obecního zastupitelstva. To, že obec, kde žije zhruba sto čtyřicet lidí, bude mít nové vedení, místní příliš neřešili. Tématem číslo jedna je podle nich už léta dopravní situace na silnici I/43 z Brna do Svitav. Ta Závist rozděluje na dvě části. Jezdí po ní denně tisíce aut velkou rychlostí.