Stání u nemocnice? Z parkoviště zmizí závory. Jedná se i o nové sazbě parkovného

Blansko – Na parkoviště nad blanenskou nemocnicí, kterou provozuje město, se valí kritika. Stálo bezmála devatenáct milionů, ale plocha pro 107 aut je i po devíti měsících provozu téměř prázdná. To ostře kontrastuje s provozem v okolních ulicích. Ty jsou naopak ucpané odstavenými auty.

Přitom první hodinu stání mají řidiči na nové ploše zadarmo. Za další pak zaplatí deset korun. Argumenty motoristů, proč parkují jinde? Z nového parkoviště je to do nemocnice daleko. Je špatně značené. Dalším vadí prudký výjezd a závory. „S placením parkovného nemám problém. Ale do nemocnice vozím otce, který špatně chodí. Těch tři sta metrů bychom z nového parkoviště neušli,“ uvedl jeden z řidičů Jiří Bílek.

Lidé v autech dál krouží v okolí a hledají volná místa. Těch placených je přímo před budovou devětačtyřicet, ale jsou permanentně obsazená. Placená stání jsou i v areálu nemocnice. Podle blanenského starosty Ivo Poláka se zástupci města snaží situaci řešit. „Na silnici v okolí nemocnice přibyly tabule, které řidiče na parkovací plochu nad špitálem nasměrují. O nové možnosti parkování jsme informovali i okolní obce,“ zmínil Polák.

Dodal, že do začátku září zmizí dvě závory, které jsou u vjezdu a výjezdu z parkoviště. Nahradí je parkovací automaty. „Zejména pro starší lidi mohly být závory problém. Při vjezdu i výjezdu museli navíc zastavovat v kopci. Na druhou stranu závory bránily tomu, aby parkoviště přes noc zaplnili auty lidé z okolních ulic. To musíme ještě vyřešit,“ upřesnil Polák. V jednání je i nová sazba parkovného.

Řada řidičů se ptá, proč se z nového parkoviště stále nedostanou zamčenou brankou do zadního traktu nemocnice a musejí ji obcházet. Na tom se podle ředitelky Nemocnice Blansko Vladimíry Danihelkové nebude nic měnit. „Branka slouží jako technický vchod. Výjimku mají pouze zaměstnanci, kteří mají dlouhodobě pronajaté parkovací boxy a mají od města klíče. Terén od branky směrem k lůžkové části nemocnice je velmi strmý, tudíž pro imobilní pacienty naprosto nevhodný,“ řekla Danihelková.

Dodala, že prostory nového parkoviště nejsou monitorované kamerami a není možné tak kontrolovat odtud vstup zadním traktem. „Nový vstup z parkoviště nad nemocnicí do nemocnice by vyžadoval další vrátnici, což je v současné době investice, kterou nemáme v plánu. Jednalo by se o velmi nákladnou věc,“ sdělila.

O parkovišti· Parkoviště nad blanenskou nemocnicí stálo bezmála 19 milionů korun.

· Je pro 107 aut. K pronájmu je 30 krytých boxů.

· První hodina stání je zdarma.

· V současnosti tam parkuje denně jen asi 40 řidičů, kteří se zdrží déle než hodinu. To je třikrát méně, než město čekalo.