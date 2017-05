Sportovní hala v Boskovicích: navrhli nové místo

Boskovice /VIZUALIZACE/ – Novou variantu umístění sportovní haly v Boskovicích představil volejbalový trenér František Učeň. Na setkání zastupitelů města se zástupci boskovických sportovních klubů. Tématem debaty bylo představení studií, které řeší vybudování sportovišť v původně vybraném areálu Červené zahrady.

Léta diskutovaná hala by podle Učně mohla vzniknout místo tělocvičen v areálu základní školy v ulici Sušilova. Sportovci by také mohli využívat prostory jízdárny, kde před lety sídlila původní hala. Budovu by ale muselo město odkoupit od současného majitele. A opravit. „Jízdárna by byla ideální pro tréninky sportovních týmů. Pro turnaje není velikostně vyhovující, ale pro tréninky halových sportů je dostačující,“ sdělil další trenér z boskovického volejbalového klubu Ladislav Oujeský.

V současné době ovšem stále platí usnesení zastupitelstva, které počítá se stavbou v Červené zahradě. Zrušené může být jen tehdy, pokud se zastupitelé shodnou na jiné variantě. „Návrhem pana Učně se zabýváme. Nyní řešíme, jestli je možné nápad uskutečnit. Je potřeba zjistit, jestli se tam větší tělocvična vůbec vejde,“ uvedla starostka Boskovic Hana Nedomová.

Na květnovém setkání zastupitelů s veřejností už Učeň přidal ke svému návrhu také vizualizaci. „V nejbližších dnech mají můj návrh probírat ve sportovní komisi. Poté se bude varianta projednávat na zastupitelstvu a pak uvidíme,“ přiblížil situaci Učeň.

Jeho řešení má mezi zástupci sportovních klubů řadu podporovatelů. „My nepotřebujeme multifunkční halu v Červené zahradě, ale dostatečně velkou sportovní halu u školy. V Červené zahradě to bude většinu dne nevyužité. A tělocvičny, které jsou nyní u škol, nejsou ve vyhovujícím stavu,“ argumentoval Učeň.

Nová hala by se podle něj dala postavit do tří let. Souhlasně se k takovému řešení vyjadřují i opoziční zastupitelé. „Vidím to jako jedinou rozumnou možnost, jak přijít k nové sportovní hale. Stavět ji v Červené zahradě mi v tuto chvíli a s ohledem na peníze přijde jako utopie,“ řekl bývalý starosta Jaroslav Dohnálek.

Ke stavbě v Červené zahradě nechalo město vypracovat studii zahrnující tři možné varianty. Odhady nákladů se pohybovaly od necelých dvou set miliónů do bezmála tří set miliónů korun bez daně.

