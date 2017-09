Sportovní hala stále budí vášně. Boskovičtí porovnávají náklady u tří návrhů

Boskovice – Demolice dvou tělocvičen u základní školy a propojení s budovou Jízdárny. S tím počítá nejnovější ze tří projednávaných variant stavby sportovní haly v Boskovicích. Bylo nutné prověřit variantu ve vztahu k územnímu plánu, dopravnímu řešení a finanční náročnosti odkupu pozemků a Jízdárny.

„Seznámili jsme zastupitele s informacemi, které zpracovali úředníci zodpovědných odborů. Předložili jsme jim prověřovací studii sportovní haly a prověřovací studii možného dopravního řešení,“ uvedla boskovická starostka Hana Nedomová.

Nyní rada města požádala zastupitelstvo o zpracování srovnání nákladů stavby u základní školy s dvěma dalšími stavebními variantami v areálu Červená zahrada. „Dokud se nerozhodne jinak, počítáme stále se stavbou v Červené zahradě, kterou jsme schválili před dvěma lety. Technicky je možné uskutečnit každou ze tří studií,“ pokračovala Nedomová. Výsledky srovnání nákladů budou předloženy v polovině prosince letošního roku.

Dlouho se táhnoucí příprava stavby budí u boskovických obyvatel pravidelně vášně. Nově se ve městě objevila iniciativa, která se postavila proti zbourání Dvořáčkova mlýna, stojícího v Červené zahradě. Ten před lety odkoupilo město od soukromého vlastníka za čtrnáct milionů korun. Měl sloužit jako zázemí pro sportovce. To se však změnilo.

V současných stavebních studiích není začleněný a radnice už schválila firmu, která demolici provede. Místo něj má být parkoviště.

Na sociálních sítích existuje stránka bojující za jeho zachování. Založil ji Miloš Pachl z Boskovic. „Nechápu, proč mlýn kupovali, když ho teď chtějí bourat. Je to významná industriální památka. Mohlo se tam udělat muzeum mlynářství nebo jiná expozice. V okolí jsou navíc další dvě historické budovy. Místo by mohlo fungovat jako celek a zároveň přechod do moderního sportovního areálu,“ vyjádřil názor Pachl.

Jeho iniciativa má mezi lidmi silnou podporu. „Naprostý nesouhlas s bouráním a souhlas s touhle iniciativou. Všude jinde jsou za takové stavby vděční, opravují se, dotváří historický ráz města a jsou lákadly pro turisty,“ napsal do diskuze na sociální síti například Ondřej Fiala z Boskovic.