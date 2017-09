Spořitelna zavírá další pobočky. Nově opustí Kunštát a Ždánice

Jižní Morava – Kunštátská pobočka České spořitelny je otevřená jen dva dny v týdnu. Od prvního října ji zavřou natrvalo. Zůstat má aspoň bankomat. „Co na to říct, musel bych být vulgární. Spořitelna u nás stojí od roku 1983. O jejím zavření jsem se dověděl z místního zpravodaje a radost nemám. Vím, že se dá dost věcí řešit online, ale občas musí člověk banku navštívit,“ posteskl si obyvatel města na Blanensku Ladislav Dostál.

Pobočka České spořitelny ve Ždánicích na Hodonínsku. Lidé se s ní musí rozloučit.Foto: Deník / Kosík Jiří

Starosta Kunštátu Zdeněk Wetter poslal vedení banky protestní dopis. Na radnici vznikla i petice za zachování pobočky. Za jediný týden se pod ni podepsalo čtyři sta lidí. „Na začátku srpna mne navštívili zástupci banky a sdělili mi rozhodnutí o ukončení provozu pobočky. Žádná polemika, prostě hotová věc,“ uvedl Wetter.

Podle Jiří Štábla z tiskového centra banky stojí za zavřením pobočky v Kunštátu snižující se počet klientů. „Počet návštěv v této pobočce dlouhodobě klesal. Je otevřená pouze dva dny v týdnu a je tam jeden poradce,“ řekl Štábl s tím, že za poslední dva roky banka na jižní Moravě ukončila provoz dvaceti poboček.

20poboček zavřela Česká spořitelna na Jižní Moravě za poslední dva roky.

Před dvěma lety zažili stejnou situaci v nedaleké Olešnici. „Tehdy nám řekli, že můžeme jezdit do Kunštátu. Teď musíme do Lysic. Dávám tomu rok, maximálně dva a zruší to i tam. Odskáčou to hlavně staří lidé, kteří nemají možnost řešit peněžní věci elektronicky,“ podělil se o zkušenost olešnický starosta Zdeněk Peša.

Úbytek poboček trápí i obyvatele Hodonínska. Nejnověji přijdou o Českou spořitelnu ve Ždánicích, otevřená zůstane jen do sedmadvacátého září. Už v červnu skončila pobočka v Dubňanech, loni pak ve Vracově a Velké nad Veličkou. „Velice nám chybí. Máme tady velkého zaměstnavatele, který lidem posílá peníze na účet. A ne všichni mají kartu do bankomatu. Jezdit si vybírat výplatu až do Veselí nad Moravou je špatné,“ hodnotil Veličan Petr Kohůt.

Podle bývalého ředitele hodonínské pobočky Státní banky československé či Komerční banky Miroslava Běťáka spořitelna jen následuje cestu jiných bank, které mnohé pobočky zrušily už dříve. „Po roce 1989 se očekával prudký nárůst podnikatelských aktivit a větší potřeba peněz. Proto vznikaly řady expozitur. I náš ústav prosazoval heslo Komerční banka do každé vesničky,“ připomněl Běťák.

Většina se ale časem ukázala jako nadbytečná. „Rozmohl se elektronický platební styk a s tím souviselo snižování počtu poboček, zaměstnanců i využívaných prostor. To pokračuje,“ dodal.