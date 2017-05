Spor Svazku s Černou Horou míří k soudu. Kvůli víc než sedmi milionům

Adamov – Projet nepřehlednou zatáčku pod adamovským kostelem svaté Barbory je pro řadu řidičů o nervy. Úzká silnice, která míří ve směru k sídlišti Horka do prudkého kopce. Místo, kde se dvě protijedoucí auta míjí velmi těsně. A co teprve když tam najede autobus? „Je to nepřehledný a nebezpečný úsek. Autobus a dodávka se tam vyhnou tak tak. Navíc tudy chodí pěší, i když tam platí zákaz vstupu chodců. Už aby byla silnice rozšířená," řekl Miroslav Svědínek, který tudy denně jezdí autem.