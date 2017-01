Spoléhají na vlastní studny. Ty vysychají

Blanensko – Pitná voda nad zlato. To dobře vědí například v Babolkách na Blanensku. Místní části Letovic, kde žije přibližně čtyřicet lidí. Osada nemá vlastní vodovod ani není připojená na skupinový přivaděč. Místní spoléhají jen na své studny. Některé z nich přes rok vysychají. „Místní si ale pomáhají a vodu si v případě nouze berou od sousedů. Když dlouho neprší, je to problém. Každý si hladinu ve studni hlídá a snaží se vodou šetřit. Nepere se třeba každý týden. Když je nejhůř tak se prostě koupí balená pitná voda," řekl Blanenskému deníku Rovnost předseda osadního výboru Jaroslav Kumšta.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Vybudování vlastního vodovodu nebo napojení na páteřní vodovod z Velkých Opatovic by podle něj bylo velmi nákladné a toto řešení je v nedohlednu. „V minulosti to zástupci Letovic řešili, ale vždy to ztroskotalo na penězích. Jsme na kopci a daleko. V sousedním Chlumu mají zdroj vody, ze kterého napájí i nedaleké Novičí, ale my už se na něj nemůžeme připojit, protože není moc vydatný. A v okolí jiný není," dodal muž.

Podobné problémy řešili v další místní části Letovic Borové. Tam se před čtyřmi lety napojili na vlkovský přivaděč. Stejně jakou sousední Skrchov. Ten částečně zásobuje pitnou vodou i Letovice. Napojení stálo přes milion korun.

Vodovod nemají na Blanensku ani v Kulířově. Podle tamního starosty Aleše Veselého, ale s problémy s vodou nemají. „Lidi mají vlastní studny. Nezaznamenal jsem, že by byl někdo dlouhodobě na suchu s vodou. Na druhou stranu si myslím, že většina lidí si nenechává dělat rozbory vody, co pije. Takže s její kvalitou může být problém," poznamenal Veselý.

Na vybudování vlastního vodovodu nebo přípojku na skupinový vodovod v Kulířově nemají peníze. „Musel by se zpracovat velký projekt i pro ostatní vesnice, který by z velké části musely pokrýt dotace. Nic takového zatím na stole není," dodal Veselý.

Podle mluvčí Vodárenské akciové společnosti Ivy Šebkové lidé za vodu z vlastních studní sice ušetří, ale za její vybudování zaplatí několik desítek tisíc. A nemají jistotu, že budou mít kvalitní pitnou vodu. A jestli vůbec, když dlouho neprší. Postavení obecního vodovodu napojeného na vlastní zdroj vody se zase pohybuje v řádech milionů korun. Dalším řešením je napojení na skupinový vodovod. „Když se obec napojí na skupinový vodovod, má zaručenou nepřetržitou dodávku kvalitní vody. Po celý rok. V případě nouze mají vodárny záložní zdroje a lidé bez vody nebudou," dodala Šebková. Za kubík takové vody však zaplatí obce, které jsou ve Svazku vodovodů a kanalizací města a obcí, přes šestačtyřicet korun. Včetně stočného pak necelých devadesát čtyři korun.

Nový vodovod pro zhruba sto obyvatel Sasiny vybuduje Svitávka, pod kterou místní část Sasina patří. Výstavba má stát necelých osm milionů. Do práce se dělníci pustí letos, pokud obec získá na svůj záměr dotace. Nový vodovod nahradí ten současný, který si místní podle starosty Svitávky Jaroslava Zoubka udělali v padesátých letech svépomocí. „Vodovod už je v havarijním stavu. Každou chvíli tam jezdíme kvůli opravám," uvedl starosta Svitávky s tím, že někteří obyvatelé už proto raději mají vlastní studnu.