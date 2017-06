Splnil jsem si sen z dětství, říká boskovický šerif Jerry Procházka

Boskovice – Sedmnáct hektarů půdy, na kterých je vyžadována dobrá nálada a úsměv na tváři. Divadlo, hotel, koně a také proslulá kozí půjčovna. To je Western park Boskovice, který už čtyřiadvacet let buduje Luboš Jerry Procházka. „Naše generace vyrostla s Vinnetouem. Pak přišla doba trampování a s ní vznik trampské osady Ry," vzpomíná pětačtyřicetiletý muž, který právě finišuje s přípravou hlavní letní sezony ve westernovém městečku. Každoročně do něj míří desítky tisíc lidí.

Po revoluci odmaturoval a čekala ho práce v továrně. Vydržel tam dva měsíce. Mezi prvními si vyřídil živnostenský list a založil firmu na „super těžké a namáhavé práce všeho druhu“. A skládal uhlí. „Měl jsem sen, že si poctivou prací vydělám, abych mohl postavit zábavní park. Za tři roky jsem ušetřil tři tisíce korun,“ líčí podnikatelské začátky.

V roce 1993 si s kamarády pronajal starou pískovnu. Tam si postavil týpí a zájemcům ukazoval, jak žili indiáni. Tak to šlo patnáct let. Návštěvnost narůstala, i když westernové městečko tvořily jen kulisy a k dostání byl nanejvýš párek v rohlíku. Starý lom totiž spadal pod báňský úřad. Když už měl Jerry Procházka namířeno jinam, městu se podařilo s báňským úřadem dohodnout. A mohlo se začít stavět, aby se návštěvníci měli kde najíst a ubytovat. „Byla jsem tam tak před patnácti lety. Spali jsme u ohně pod širákem. Bylo to úžasné,“ vzpomíná s nostalgií Jitka Trefná.

Western park Boskovice· Luboš Jerry Procházka se narodil 14. února 1972.

· Žije v Boskovicích a má dvě děti.

· Jeho westernový park s městečkem se rozkládá na 17 hektarech.

· Na území městečka platí Boskovický dolar.

· Každý si může koupit jeden metr čtvereční půdy a stát se tak občanem.

· Je zde vyžadována dobrá nálada a úsměv na tváři.

Areál má v dnešní době sedmnáct hektarů. Zahrnuje pastviny, lesy, divadlo nebo hotel. Mají tady koně a slavnou kozí půjčovnu. „Pokračujeme pořád dál. Ještě tak dalších dvacet let a bude hotovo,“ usmívá se majitel a šerif v jedné osobě.

V květnu a červnu je městečko otevřené o víkendech a svátcích, o prázdninách je program každodenní. Zahrnuje show na koních i písničky, kovbojové předvádí, co umí s kolty či biči a nechybí ani divadlo. Letos na dně starého lomu uvidí diváci bláznivou letní crazy komedii Sedm statečných opět zasahuje. Pro hledače zlata je zase uprostřed indiánských plání ukrytý kus zlata.

Ve western parku pracuje kolem sedmdesáti lidí. „Je to dost starostí, už jsem začal přemýšlet, co to má vůbec za smysl. Ale tohle místo je můj sen z dětství, kdy platilo čestný slovo a podání ruky,“ svěřuje se Jerry Procházka.

Pomocnou ruku mu podává také město. „Městečku rádi pomáháme s propagací. Pro návštěvníky i pro místní je to oblíbený cíl,“ chválí Divoký západ za humny Boskovic místostarostka Dagmar Hamalová.

Šerif zakladatel si to ve svém westernovém ráji pořád užívá. „Já mám tu výhodu, že ač je mi pětačtyřicet let, tak jsem nikdy v životě nepracoval. Všechno, co jsem kdy dělal, byla pro mě zábava,“ říká.

JANA ŠTÉGNEROVÁ