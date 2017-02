Vavřinec, Moravský kras – Tajemné podzemí, jeskyně a neprobádaná místa přitahovala Petra Zajíčka už od dětství. Ve čtrnácti letech s partou kamarádů podnikali výpravy za dobrodružstvím do malých jeskyní ve Stránské skále v brněnské Slatině. Později vystudoval geologii. Diplomovou práci zpracoval na téma geochemie krápníků. S rodinou se usadil přímo v srdci Moravského krasu – v obci Vavřinec na Blanensku. Jako odborný pracovník působí ve Správě jeskyní České republiky.

Speleolog Petr Zajíček dopsal „bibli“ krasu.Foto: Stanislav Vybíral

Právě bádání podzemí obětoval Zajíček velkou část svého života a v současnosti dopsal už čtvrtou knihu. Jmenuje se Moravský kras v ponorné řece času a na pulty se dostane letos. „Inspiroval jsem se knihou Český kras – Klíč k české krajině. Můj rukopis bude takové dvojče této knihy. Konzultoval jsem to s jedním z autorů, známým spisovatelem, geologem a popularizátorem vědy Václavem Cílkem. Říkal, že lidé mají rádi pokračování. Chci, aby to byla publikace pro širokou veřejnost. S trochou nadsázky taková bible o Moravském krasu a o všem, co s ním souvisí z různých pohledů,“ usmívá se Zajíček.

Na knize pracoval dva roky. Polovinu rozsahu zaberou unikátní fotografie. Řadu z nich nafotil přímo autor. Chybět nebudou ani nepříliš známé historické snímky například legendárního badatele Karla Absolona. „Cílem knihy není rozvláčně odborně popisovat určitou problematiku oblasti. Text jsem rozdělil do kratších údernějších kapitol. Jedná se například o geologický vývoj oblasti, kapitolu o životě pravěkých lidí a zvířat, o prvních výpravách badatelů do Moravského krasu včetně jejich medailonků. Lidé se dozvědí také spoustu zajímavých věcí o současných objevech jeskyňářů v krasu,“ přibližuje obsah knihy Zajíček.

Podle pracovníka Muzea Blanenska Milana Koudelky, který je jedním z recenzentů, nová kniha zviditelní region a spoustě lidí rozšíří obzory. „Není to žádná vědecká publikace pro úzký okruh lidí. Naopak. Atraktivní a čtivou formou je tam dokonale zmapovaný Moravský kras včetně spousty krásných fotografií,“ popisuje Koudelka.

Nová kniha letos zřejmě rozšíří také nabídku Městské knihovny Blansko. „Pan Zajíček už u nás loni měl přednášku o své knize s historickými mapami. Bylo to poutavé vyprávění. Je to člověk z Blanenska a píše o našem regionu. Taková publikace by v našem fondu neměla v žádném případě chybět,“ míní ředitel knihovny Pavel Přikryl.

Loni Zajíčkovi vyšla publikace Jeskyně České republiky na historických mapách. Jednalo se o nevšední počin. „O podobné knize, která by se věnovala historickým mapám a nabídla jejich větší ucelený soubor, nevím. Jedná se o kopie šestačtyřiceti nejvýznamnějších historických map českých a moravských jeskyní. Od roku 1784 po čtyřicátá léta minulého století. Jsou součástí knihy jako příloha. Každá z nich má svůj zajímavý příběh. Čtenáři se dozvědí o jejich autorech, jak a proč vznikaly i o pionýrských dobách krasového badatelství,“ zmiňuje Zajíček.

SYROVÝ ZÁZNAM DOBY

A čím jsou podle něj staré mapy jeskyní zajímavé? „Cítím z nich obrovské množství energie. Často je to syrový záznam doby. V časech, kdy krasoví badatelé zkoumali podzemí s chatrným vybavením. Mapy doplňují dobové poznámky. Popisují místa, která už dnes vypadají jinak. Tohle vám moderní 3D mapy nenabídnou,“ upřesňuje jednapadesátiletý speleolog.

Jako odborný pracovník Správy jeskyní České republiky má na starost všech čtrnáct zpřístupněných jeskyní v republice. „Zajišťuji jejich fotografickou a další dokumentaci, sleduji v nich klimatické podmínky a spolupracuji při zaměřování nově objevených míst,“ popisuje muž. Úplně nejraději ale do podzemí vyráží s fotoaparátem.

Kdo je Petr Zajíček? ● Má 51 let a žije ve Vavřinci (okres Blansko)

● Vystudoval geologii, v diplomové práci se věnoval geochemii krápníků

● Je odborným pracovníkem Správy jeskyní České republiky

● Pro přílohu Blanenského deníku Rovnost Týden u nás také píše několik let seriál Tajemné podzemí Moravského krasu

● Jeho fotografie a odborné články vyšly i v časopise National Geographic, vystavovalo je také Moravské zemské muzeum

● Byl účastníkem několika speleologických expedic do krasových oblastí Evropy