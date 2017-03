Souboje kolo na kolo. V Dělnickém domě si návštěvníci zazávodí na maxiautodráze

Blansko – Adrenalin před startem stoupá. Ve tvářích závodníků je maximální soustředění a nervy jsou napjaté k prasknutí. První vteřiny závodu jsou velmi důležité. Mohou rozhodnout o tom, kdo vyhraje a kdo skončí v propadlišti výsledkových dějin. Start! A je to tady, na dráhu vyrážejí závodní formule. První ostrá zatáčka a dvě vylétají mimo trať. Rychle zpátky, ještě není nic ztraceno! Dělnický dům v Blansku ovládne v sobotu Drakoneček. Den her a maxiautodráhy v režii skautského střediska Srdce na dlani.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Eva Ondráčková

Začíná v jednu hodinu odpoledne. „Snad každý z mladých chlapců a kluků si pamatuje na zvyšující se tep srdce a stoupající adrenalin při možnosti zajezdit si s autíčky na autodráze. Během akce Drakoneček – Den her se v Dělnickém domě v Blansku budete mít možnost vrátit do dětských let a zazávodit si s ostatními nadšenci. Zdejší autodráha patří k nejdelším v celé republice a během Drakonečku se zde scházejí celé rodiny, aby strávily příjemný den plný her a adrenalinem nabitého dobrodružství,“ lákají na program s velkou autodráhou skauti.

Tu na jaře pro veřejnost rozkládají pravidelně už léta. „Kdybychom složili autodráhu ze všech dílů, co máme, tak by měřila asi sto dvacet metrů. Lidé nám totiž občas přinesou autodráhu, se kterou si už u nich doma nikdo nehraje. V hlavním sále Dělnického domu postavíme velkou závodní dráhu, ještě jednu tréninkovou a zřejmě bude i jedna malá na jednom ze stanovišť se soutěžními úkoly,“ upřesnil blanenský skaut Ondřej Dyčka.

Na nejdelší dráze se pojede takzvaná Velká cena Blanska. Pořadatelé připraví i řadu doprovodných her.

Loni na Drakoneček dorazilo přes devadesát soutěžících od šesti do čtrnácti let. A s nimi řada rodičů. „Je to srovnatelné s předchozími lety. S účastí jsem maximálně spokojený. Vzhledem k tomu, že končí jarní prázdniny, počítali jsme, že ani tolik lidí tentokrát nepřijde,“ uvedl po loňském ročníku jeden z organizátorů akce Karel Synek.