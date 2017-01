Sníh zasypal Blanensko. Klepačov byl kvůli němu bez autobusového spojení

Blanensko – Po třeskutých mrazech se Blanensko ve čtvrtek zahalilo ještě víc do bíla. Přes noc totiž napadlo na některých místech v regionu až dvacet centimetrů sněhu. Silničáři byli v terénu už od středečního večera.

Hlavní tahy na Blanensku jsou sjízdně se zvýšenou opatrností. „Žádné výrazné komplikace kvůli sněhu jsme na silnicích na Blanensku nezaznamenali. V terénu jsme byli celou noc. S větrem to nebylo tak hrozné. Hlavní tahy jsou sjízdné. O kalamitní stav se nejednalo," řekl Jaroslav Janeček mladší z blanenské pobočky krajských silničářů.

Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky se přívaly sněhu obešly bez vážných dopravních nehod. Dvě menší zablokovaly provoz v Makově, kde se před desátou dopoledne srazil autobus se sypačem a v Brťově-Jenči. Tam bourala dvě osobní auta.

Řidička jednoho z nich skončila s lehkým zraněním v nemocnici. „Na okraji Letovic v části Slatinka zatarasily silnici dva mobilní semafory, které se skácely na vozovku. Hasiči je odstranili," řekl Jaroslav Mikoška.

Velké problémy však měli řidiči v okrajových částech měst a v menších obcích, kam se silničáři nedostali ani v průběhu čtvrtečního dopoledne. Nesjízdný byl například kopec do místní části Blanska Klepačova. Lidé nechávali auta pod ním.

Místní navíc přišli na několik hodin o autobusové spojení. Hromadná doprava tudy projela až před polednem. „Ráno jsem to riskla a jela autem. Řidič přede mnou skončil ve svodidlech. Já měla štěstí, ale byly to nervy. Cesta nebyla prohrnutá a bylo mi jasné, že autobus nepojede. Proto jsem děti odvezla do školy autem. Není to poprvé ani naposled, co se kopec nedal vyjet. Podobné to bylo i v Olešné, jak mi řekla kolegyně v práci," uvedla Renata Vahalová za Klepačova.

Podle mluvčího společnosti Kordis, která zajišťuje integrovaný dopravní systém v kraji, Květoslava Havlíka, nebyla situaci v autobusové dopravě ve čtvrtek ráno na Blanensku kritická. „Některé linky samozřejmě měly kvůli sněhu zpoždění. Ale nebylo to nic dramatického. Ve většině případů to bylo kolem půl hodiny. Nesjízdný byl ráno úsek mezi Lažánkami a Vilémovicemi. Provoz stál také v Makově a Brťově kvůli dopravním nehodám," dodal Havlík s tím, že vlaky mezi Brnem a Letovicemi zásadní zpoždění nenabíraly.

Bez větších problémů se naopak ve čtvrtek ráno dostal do Blanska do práce Petr Koudelka z Benešova. Z obce, která patří k nejvýše položeným na okrese. „Tentokrát musím silničáře pochválit. Cesta byla prohrnutá a posolená. Samozřejmě zapadala čerstvým sněhem, ale jel jsem opatrně a bylo to bez problémů. Už se těším, jak vyrazím na běžky. Po bídných letech je konečně sníh," usmál se muž.

Děti na bobech

Radost ze sněhu měl i osmiletý vnuk Evy Noskové z Adamova. „Kája chodil bruslit, ale teď jak napadlo, určitě vyrazí s kamarády také na boby. Dnes ráno, když šel do školy, tak měl jen strach, aby sníh neroztál, než přijde domů. Já radši teď na delší procházky nevyrážím. Chodím o berli, tak musím opatrně. Ale ranní procházku s naším psem Leonardem nemůžu vynechat," usmála se žena.

V Adamově odmetali chodníky pracovníci úklidové čety už ve čtyři hodiny ráno. Jako první přišly na řadu hlavní cesty pro pěší k vlakovému nádraží. Ulicemi města jezdil také traktor s pluhem.

S hrably a lopatami uklízeli sníh také lidé před svými domy. „Pluh už tady ráno projel. Cestu před domem už jen dočistím. Když napadne, tak před domem sníh prostě uklidím. Nečekám, až to udělá za mě někdo z města. Nemám s tím problém. Jsem na čerstvém vzduchu a protáhnu si tělo," řekl Eduard Kokrda z adamovské ulice Dvořákova.