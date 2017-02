Slučování blanenských škol? Budou fungovat jako doposud, rozhodl kraj

Blanensko, Vyškovsko – Sloučit Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu Blansko s tamním gymnáziem v instituci s jediným ředitelem. A obor zdravotní asistent přesunout do Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické v sousedních Boskovicích. O takovém kroku uvažovali podle zjištění Blanenského deníku Rovnost zástupci kraje.

Ilustrační foto.Foto: PSPA/Slávek Růta

Na jednání rady se ale zatím záměr nedostal. „O sloučení škol se mluvilo mimo nás, ale informace vyšly na povrch. Zřizovatel školy je sice kraj, ale škola má pro město velký význam. Studenty zdravotnické školy například využívají v místní nemocnici na praxi a škola s ní spolupracuje,“ oznámil starosta Blanska Ivo Polák.

Vedení města se záměr nelíbí a na kraj poslalo dopis. Starosta sloučení řešil s hejtmanem Bohumilem Šimkem. „Krajská rada to zatím neprojednávala. Sloučení škol by stejně nic neřešilo. Studenti obchodní akademie se do gymnázia nevejdou, a tak by museli zůstat v původní budově v sídlišti. A její provoz by platil kraj dál,“ dodal Polák.

Podle zástupců kraje však není sloučení blanenských škol nyní aktuální a budou fungovat jako dosud. „Jihomoravský kraj žádné sloučení škol v Blansku nepřipravuje,“ ujistila mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková.

Potvrdilo to i vypsání výběrového řízení na nového ředitele Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy. Z tohoto postu po letech odešla Svatava Dvořáková. Nový ředitel by měl do školy nastoupit začátkem května.

Ve druhé polovině devadesátých let se blanenská obchodní akademie přestěhovala právě z gymnázia do nově postavené budovy v sídlišti Písečná, kde má vlastní hřiště i tělocvičnu. Později tam našly zázemí i zdravotnické obory.

Krajští úředníci před několika lety zavřeli střední uměleckoprůmyslovou školu ve Velkých Opatovicích na Blanensku, která byla ve ztrátě a potýkala se s úbytkem studentů. Výuka se přesunula do Masarykovy střední školy Letovice.

Na Vyškovsku dokončil kraj slučování škol loni. Jak říká ředitel spojených škol, Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické, Václav Klement, zpočátku šlo o velký zásah. „Propojení bylo pojaté komplexně. Sloučily se dvě budovy, gymnázia a bývalé zemědělské a ekonomické školy,“ upřesnil Klement.

Následovalo přestěhování nižšího gymnázia, které využívalo pronajaté prostory v Základní škole Purkyňova a přesunutí zdravotnických oborů z budovy ve vyškovských Dědicích. „Tam fungovalo jen osm tříd a provoz tak byl neekonomický,“ doplnil Klement.