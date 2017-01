Slevy na poplatcích za odpad mají důchodci a chataři. Ale jen někde

Blanensko, Vyškovsko – Co se týká placení za svoz odpadu, patří Slavkov u Brna mezi výjimky. Zatímco třeba vyškovská radnice vybírá peníze za jednotlivce, slavkovská za dům. A tak tamní čtyřčlennou rodinu služba vyjde podstatně levněji. Pokud platí za týdenní svoz, tak o víc než pětistovku ročně.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Znevýhodnění jsou ale ti, kdo žijí sami v rodinném domě a platí si měsíční svoz. Starším sedmdesáti let se vedení města nově rozhodlo dát slevu. Místo dvanácti stovek ročně zaplatí polovinu. „Musí ale doložit, že opravdu žijí sami," sdělila slavkovská mluvčí Veronika Slámová.

Město problematiku řešilo už minulý týden. Rozhodnutí radních ale vyvolalo kritiku důchodců, kteří ještě neoslavili sedmdesátku. „Pravidla ještě upravíme. A to k druhému pololetí, pokud záměr schválí zastupitelé. Na nejbližším jednání dostanou návrh na plošné snížení poplatku za měsíční svoz na částku osm set korun ročně," dodala mluvčí. Lidé od sedmdesáti let ale budou stále platit šest set.

Například Slavkovanka Věra Štrofová bydlí v bytovce a poplatky tak platí podle jiného klíče, slevu pro důchodce ale schvaluje. „Určitě na ni mají nárok, částka není zrovna výhodná," myslí si žena.

Slevy nabízí i další města. Třeba ve Vyškově osmdesátníci za službu neplatí. „I když Vyškovan oslaví jubileum třeba dva dny před Silvestrem, poplatek v daném roce se na něj nevztahuje. Ani na děti, které se narodily do konce kalendářního roku," upřesnil mluvčí Vyškova Michal Kočí.

V Blansku mají slevu na svoz komunálního odpadu jen majitelé chat, kde není nikdo přihlášený k trvalému pobytu. Zaplatit musí polovinu sumy, tedy 270 korun. To se moc nelíbí například jednomu ze zahrádkářů, který má chatu v blanenské kolonii ve Žlíbkách. Jméno si nepřál zveřejnit, redakce ho však zná. „Za svoz odpadu za domácnost platím necelých šest stovek a za chatu dalších téměř tři sta korun. Ale kam ho mám házet? Nejbližší kontejner je až několik set metrů v sídlišti Písečná. A tam na mě ještě kolikrát místní řvou, co to tam odvážím," řekl.

Naopak v Boskovicích chataři za svoz neplatí. Stejně jako starší lidé žijící v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem v Sadové ulici.