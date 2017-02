Školky přijmou víc dětí. Bude to stát miliony korun

Blanensko, Vyškovsko – Kvůli změně v předškolním vzdělávání budou muset mateřské školy přijímat děti už od dvou let. To pro většinu těchto zařízení znamená jediné, a to zvětšit kapacitu. „Letos máme pouze jedno místo rezervní. Proto budeme rozšiřovat své možnosti a budeme moci přijmout o jednadvacet dětí víc," uvedl starosta Olešnice na Blanensku Zdeněk Peša s tím, že nyní mají možnost poskytovat předškolní vzdělávání pětasedmdesáti dětem od tří let.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Podobně i v Boskovicích rozšíří za šestadvacet milionů korun mateřskou školu na ulici Bílkova. Vzniknou tak dvě nové třídy po osmadvaceti dětech. Místo bude i pro ty od dvou let. „Celková kapacita mateřské školy se zvýší na 463 dětí. Předpokládáme, že stavební práce by mohly začít na jaře roku 2018 tak, aby nové třídy mohly být v provozu od září,“ sdělila starostka Hana Nedomová. Jednu třídu přidají z kapacitních důvodů také v Drnovicích na Blanensku. Kromě toho se tam chystají opravit stávající patro školky a přistavit nové. Celá rekonstrukce vyjde na dvaadvacet milionů korun, devatenáct pokryjí dotace. „Školka bude bezbariérová, přibudou výtahy. Myslíme také na ekologii, koupíme tepelné čerpadlo a školka bude úsporná,“ vyjmenoval některá vylepšení tamní starosta Petr Ducháček. Blansko kapacity školek navyšovalo v posledních pěti letech. V současné době tedy vyslyší poptávku na místa pro dětí od tří let výš. Další rozšiřování kvůli nové legislativě radní zvažují. Podobně jsou na tom ve Vyškově, kde mají dostatečné kapacity pro tříleté děti a starší, které mají ve městě místo trvalého pobytu. Vzhledem k tomu, že větší obtíže s přijímáním dětí do školek ve Vyškově zatím nenastaly, nebojí se toho ani tamní rodiče. „Věřím, že to půjde snadno. Synovi je dva a půl roku, zatím s ním jsem doma, ale ve třech letech plánujeme školku,“ řekla například Vyškovanka Veronika Omastová. ZÁSADNÍ ZMĚNY Rozšiřování tříd se často neobejde bez zásadnějších stavebních úprav. Například mateřská škola v Olešnici projde nyní jednou z největších rekonstrukcí od jejího založení v osmdesátých letech. „Jedná se o kompletní modernizaci. Nejde jen o stavební práce jako nové rozvody elektřiny a vody, výměny topení, omítek a osvětlení, ale také kompletně nové vnitřní vybavení školky,“ dodal Peša. Děti tak už po těchto prázdninách půjdou do úplně nové mateřské školy za čtrnáct milionů korun. Devadesát procent nákladů pokryje dotace. Vyškovské mateřské školy čekají na příspěvky, o které žádaly v uplynulém roce. Celkem dostanou čtyři a půl milionu korun. Ředitelky předškolních zařízení nejčastěji žádaly o peníze na opravy fasád, oplocení a osvětlení. Nejvýraznější peněžní bonus poputuje do mateřské školy Puškinova. Tam plánují mimo jiné opravu fasády, která spolkne většinu z přiděleného milionu korun. Tři čtvrtě milionu korun se dočkala i mateřská škola Dědická, která je použije na úpravu venkovních prostor. „Školní zahradu vybavíme multifunkčními hrami a průlezkami z kvalitních materiálů,“ sdělila ředitelka Miroslava Hamplová. KAROLÍNA ŠTUKAVCOVÁ

