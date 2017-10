Silnice I/43: policisté chtějí trvale odklonit kamionovou dopravu

Černá Hora - Jak to bude s přechody pro chodce, přesunem autobusové zastávky či stavbou protihlukových stěn podél silnice I/43? Tyto a další otázky zajímaly obyvatele Černé Hory na Blanensku, kteří přišli na besedu se silničáři a policisty. V městyse sužovaném dopravními problémy ji ve středu večer uspořádal spolek Naše voda.

Po podepřeném mostě v Černé Hoře ve středu projela první auta.Foto: Deník / Štégnerová Jana

Největší novinka je, že silničáři ještě letos opraví průjezd městysem. Aby silnice přes zimu vydržela nápor aut a hlavně kamionů. Vede tam objížďka kvůli havarijnímu stavu mostu u Černé Hory. S odfrézováním zhruba šesti centimetrů povrchu začnou dělníci v pondělí 16. října.

Postupovat budou tak, aby byl vždycky jeden pruh průjezdný. „Celou opravu by silničáři měli stihnout do konce října. Stát bude pět a půl milionu korun,“ oznámil starosta městyse Ondřej Měšťan. Správci silnic slíbili, že silnici opraví znovu, až bude nový most stát.

Další novinka byla informace o termínu jednání o odklonu tranzitní dopravy nad dvanáct tun ze silnice I/43 na dálnice. Zástupci všech stran se setkají 19. října. „Chceme prosadit, aby odklon platil trvale,“ překvapil publikum Jaroslav Hloušek z blanenské policie v odpovědi na dotaz, proč se jednání táhnou.

MOST DO LISTOPADU

Lidi zajímala také situace v Rájci-Jestřebí. Tam silničáři v současné době opravují most nad železniční tratí. Dozvěděli se, že kruhová křižovatka u mostu bude v provozu od začátku listopadu. Oprava bude hotová do konce roku. I to má ulehčit dopravě v městyse.