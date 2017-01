Opravy silnic na Blanensku: mosty nebo nadjezd v Rájci-Jestřebí

Blanensko, Vyškovsko /INFOGRAFIKA/ – Desítky milionů mají letos stát opravy silnic nižších tříd na Blanensku. Dvaatřicet milionů spolkne stavba silničního mostu a úprava dvousetmetrového úseku mezi Adamovem a bývalým babickým koupalištěm. Nahradí zchátralý most, po kterém jezdí auta už od konce druhé světové války. Už delší dobu po něm nesmějí jezdit vozidla těžší než šestnáct tun. „Bude mít podobný typ konstrukce jako most u Holštejna. Půjde o ocelový oblouk se železobetonovou mostovkou," uvedl šéf blanenských silničářů Miloš Bažant.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Libor Plíhal

Opravu mostu mezi Adamovem a Bílovicemi dříve oddalovala složitá jednání s majiteli okolních pozemků. Ty už se všechny povedlo vykoupit. „Jezdím tudy denně. Most je v příšerném stavu. Zábradlí je totálně rozpadlé stejně jako okrajová část pro pěší. Je s podivem, že tam ještě někdo s autem neskončil v řece," řekl řidič Miroslav Svědínek.

Již několik let čekají řidiči na opravu mostu a průtahu v Podolí. Dělníci se tam pustí do práce na jaře. Hotovo bude na podzim. Havarijní stav víc než sto let starého kamenného mostu si už před lety vyžádal provoz omezený do jednoho pruhu. Celý most bude potřeba odstranit a místo něj postavit nový ze železobetonu. To vše má stát dvanáct milionů korun.

Přes pětapadesát milionů korun si letos vyžádá oprava železničního nadjezdu a okružní křižovatky v Rájci-Jestřebí. „Na okružní křižovatce v Rájci se již stalo několik nehod. Po rekonstrukci budou mít zatáčky větší poloměr a průjezd bude bezpečnější," upřesnil Bažant.

Dělníci se mají pustit také do opravy rozbité silnice mezi Kotvrdovicemi a Jedovnicemi. Dvou a půl kilometrový úsek je ve velmi špatném stavu. Na opravu vyčlenili silničáři třiatřicet milionů korun.

Do konce května budou hotové opravy na průtahu Benešovem, které se táhnou už od loňského léta. Stejně jako úprava serpentin a zpevnění svahu do místní části Blanska Klepačova.

S opravami počítají silničáři i na Vyškovsku. Mají být rekordní. Do cest půjde 200 milionů a je to potřeba. Když Rostislav Kubíček vyráží na cesty, kolikrát se nestačí divit, v jakém stavu silnice na Vyškovsku jsou. Říká, že je v podstatě jedno, kterým směrem se vydá. „Už docela dlouhou dobu si zvykám na silnici mezi Zouvalkou a Bohdalicemi, je hlavním tahem na Bučovice, a ani dál k městu to není o moc lepší. Co se pak týká třeba silnice na Rousínov, vím, že se od Tučap nedávno opravovala. Ale mezi obcí a Vyškovem je to katastrofa. Plná propadlin a děr, přitom je to poměrně důležitý tah," podotkl řidič z Vyškova.

A přestože o opravě silnice na Bučovice zatím vyškovští silničáři nemluví, s obnovou spojnice mezi Tučapy a Vyškovem letos počítají. A nejen s ní. Do prací na silnicích nižších tříd a také mostech na Vyškovsku letos poputuje nejvyšší suma v historii. „Jak je ze seznamu patrné, plánované rekonstrukce a opravy přesáhnou dvě stě milionů korun, což je rekordní částka, která kdy byla v jednom roce v našem okrese proinvestovaná," upozornil vedoucí vyškovské oblasti Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Zdeněk Gardelka.

Nejvíc peněz, sto milionů korun, z ní ukrojí právě rekonstrukce silnice druhé třídy mezi Tučapy a Vyškovem. Cestáři tak navazují na rekonstrukci průtahu Tučapy – Rousínov. „Silnice skutečně není v příliš dobrém stavu, proto rekonstrukci vítáme. Pro řidiče to znamená výrazné zlepšení podmínek. Z pohledu města se nás však práce snad příliš nedotknou," doufá vedoucí vyškovského oboru dopravy Petr Buchta.

Z toho, že by opravy měly způsobit výraznější zahuštění dopravy ve městě, obavy nemá. „To jsme zažili, když se opravovala dálnice, která vede souběžně se zmiňovanou silnicí. Lidé z ní tak sjížděli a chtěli si urychlit cestu přes Vyškov. Nyní doufáme, že to bude přesně naopak, tedy že se budou Vyškovu vyhýbat a v době rekonstrukce pojedou přes dálnici," sdělil Buchta.