Sbírají podpisy za urychlení stavby D43. Potřebují jich 10 tisíc

Brno-Líšeň – Na začátku fotbalového jara to vypadalo tak, že derby Blanska v Líšni může být přímým soubojem o záchranu. Bohužel Blanenští přijeli do Brna už s černým Petrem v rukou a byla to jejich labutí píseň, protože zápas posledního kola s Velkým Meziříčím si předehráli.