S terasou i zahrádkou. Ve Svitávce postaví nové byty

Svitávka – Několik desítek nových bytů má letos vzniknout ve Svitávce. Tři bytové domy dělníci postaví ve Školní ulici.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Stavba není v režii městyse, kde nyní žije asi osmnáct stovek obyvatel, ale letovické firmy Ekoterm. „Projekt podporujeme. Lidé mají o bydlení ve Svitávce velký zájem. Firma na místě plánuje postavit šedesátaž osmdesát bytů," uvedl starosta Svitávky Jaroslav Zoubek.

Na výběr bude z různých velikostí bytů. V prozatímní nabídce jsou jednopokojové se zahrádkou, dvoupokojové s balkonem či terasou nebo i třípokojové s terasou. „Momentálně zpracováváme projekt a zjišťujeme, o jaké typy bytů je největší zájem. Původně jsme si mysleli, že bude zejména o menší byty. Z poptávkových formulářů ale zatím plyne, že lidé chtějí bydlet raději v těch větších," uvedl jednatel Ekotermu Stanislav Kamba.

Podle něj by podle původního projektu byla už nyní jedna bytovka obsazená „Zpracovává se ale nový a v únoru budeme žádat o stavební povolení. Stavba pak začne, jakmile to počasí dovolí," informoval Kamba. Lidé by v bytech mohli bydlet ještě letos.

Svitávka je pro bydlení atraktivní mimo jiné tím, že se nachází jen několik kilometrů od měst Boskovicea Letovice.

KATEŘINA ŠTEFKOVÁ