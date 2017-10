Rybáři natáhli sítě na Klemovském rybníku. Na břeh se podíval i trofejní jeseter

Blansko – Loni v červnu fotbalisté Blanska slavili po utkání s Polnou postup do Moravskoslezské ligy, v sobotu první domácí vítězství v divizi. Až v pátém domácím utkání po sestupu do divize se fanoušci a fotbalisté Blanska radovali z výhry na svém trávníku. A to se stejným soupeřem, kterého před rokem v červnu porazili 3:1 a definitivně si tak zajistili postup do třetí ligy.