Rybáři líčí pod ledem na pstruhy. Na háčku mají sýr, červy i těsto s flitry

Černá Hora /REPORTÁŽ/ – V Rusku a v severských zemích je to národní sport. Vrtákem vyhloubit v ledu díru a do ní nahodit s miniaturním prutem na tenkém vlasci titěrnou nástrahu. Lov na dírkách je pro rybáře velmi atraktivní. I v třeskutých mrazech si totiž mohou parádně zachytat. „Je to vášeň. Rybářům se přece říká tiší blázni. Když je tuhá zima, jsou rybníky a řeky zamrzlé a oni mají absťák. Musí si někde nahodit. Na svazových revírech se u nás ale na dírkách lovit nesmí. Tak jezdí na soukromé vody, kde za lov platí. Tam se chytají hlavně pstruzi duhoví a siveni," hlásí v sobotu dopoledne správce Oborského rybníku v Černé Hoře na Blanensku Pavel Vágner.

Letošní rok mrazivému rybolovu přeje. V Černé Hoře se takto chytá už měsíc. V minulých letech to bylo třeba jen několik dní. Na zamrzlé hladině soukromého revíru podupává asi dvacítka lovců. Je mírně nad nulou a brodí se rozbředlým sněhem. „Dneska je to Havaj. Nezamrzají očka prutů. Už jsem měl několik telefonátů jestli se může lovit, když je obleva. Led musí mít alespoň deset centimetrů. Teď má kolem třicet a unese tank," vtipkuje Vágner.

Tlačenice u přítoku

Největší tlačenice je v rohu rybníka, kde je přítok vody. Tam pstruzi berou v sobotu dopoledne nejlépe. „Je to paráda. Jako v Kanadě. Jsem tady na dírkách poprvé a zachytal jsem si fantasticky. Vytáhl jsem čtyři pořádné habány hodně přes čtyřicet centimetrů. Kilové pstruhy duhové a jedno prcka. Nejvíc mi to bralo na masné červy," říká rybář Laďa z Brna.

Úspěšné místo uvolňuje dalším kolegům a na židličce popíjí z termosky. „Jsou dneska nějací rozmlsaní. Mám tam na háčku kus uzeného lososa. Normálně bych si ho na jídlo nekoupil. Stál stovku, ale co bych pro ryby neudělal," směje se další z lovců.

Na vedlejší dírce právě zdolává pstruha duhového přes čtyřicet centimetrů Jan Nepala z Brna. „Dnes to jde nelépe na masné červy a gumové nástrahy. S nimi se musí na vlasci pocukávat. Já v sezoně jezdím hlavně na kapry na Pálavská jezera. Lov na dírkách je ale takové příjemné zpestření než přijde jaro a bude se dát chytat na svazových revírech. Někdy to na ledu moc nebere. O to jak pak ale větší legrace s přáteli, když vymýšlejí, jak ryby přelstít. To se pak na háček věší kde co," dodává muž.

Těsto i krevety

Pstruzi se na dírkách loví i na mražené krevety, tavený sýr nebo na speciální těsto s lesklými flitry. To pod hladinu v sobotu v Černé Hoře spouštěl ke dnu i Jindřich Bednář z Újezdu u Kunštátu. „Dneska mi zatím neberou. Potvory. Musím zkoušet, co na ně bude platit. Nemohl jsem ale jen tak sedět doma. Táhlo mě to k vodě. Už jsem tady asi po osmé. Rekord mám duháka třiapadesát centimetrů. Letos tady byla moje největší ryba siven přes čtyřicet centimetrů," vypráví rybář.

Jednoho pěkného pstruha si před obědem vytáhl také devítiletý Štěpán Crhonek z Klepačova. Opět na háčku zabodoval masný červ. „Jeden záběr jsem prošvihl. Ale to jen něco malého ďobalo do háčku. Minule, když jsme tady byli s taťkou, tak pstruh bojoval víc. Chytat ryby mě baví a snad ještě dnes něco vytáhnu," říká hoch zachumlaný do zimní bundy.

Kolem poledne jsou už jsou záběry od pstruhů ojedinělé a ostražitost lovců opadá. Začínají se množit telefonáty z domova a dotazy na čas příjezdu. „Měl bych doma opravovat kuchyň. Ale ještě vydržím, i když to už nebere. Kdo ví, kdy se zase k vodě dostanu," culí se vousatý muž v kapuci. S kolegy rozebírá největší úlovky loňské sezony, nejúspěšnější místa a nástrahy.