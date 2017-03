Rozřezali led, aby si čertice nebo hasič mohli zaplavat. Voda měla čtyři stupně

Šošůvka /REPORTÁŽ, VIDEO/ – Na hladině lomu v Šošůvce v neděli odpoledne plují zbytky ledu. Však ještě ve čtvrtek vodní plochu pokrývala ledová vrstva silná dvacet centimetrů. „Tři hodiny bylo potřeba led řezat, abychom si mohli zaplavat," říká hlavní organizátor šestého ročníku otužilecké show Andrej Dzuba.

Do plavek se svlékají desítky lidí. Shromáždí se před přihlížejícími zvědavci a už jen čekají na pokyn. „Zimní vodě třikrát nazdar!“ vyzve je Dzuba a koupání může začít. To, že má voda čtyři stupně Celsia, nikomu z otužilců nevadí.

Někteří plavací úbory doplnili maskami. Do lomu se tak postupně noří třeba šašek, čertice nebo hasič, což značí jeho pracovní helma. Na hladině pluje rovněž velká gumová duše s nápoji, z níž si zájemci mohou nabídnout něco ostřejšího.

Někteří se ponoří a za chvilku spěchají ven z vody, další si plavání užívají dlouhé minuty. Třeba Helena Marková z Blanska v masce čertice je zvyklá v ledové vodě být i přes dvacet minut. „Otužuji se už čtvrtým rokem. Dostala jsem se k tomu úplnou náhodou a hodně mě to chytlo. Celou zimu se účastním českého poháru v zimním plavání, přes léto se věnuji dálkovému plavání. Otužilci jsou prima parta, díky plavání ve studené vodě jsem méně nemocná. V Šošůvce to bývá legrace, tak si vždycky beru nějakou masku. Dnes jsem se rozhodla pro čertici,“ usmívá se Marková.

Otužování propadl i její manžel. „Vždycky se do studené vody těším. Dnes je poměrně teplá, asi před měsícem jsme se koupali ve Svratce, která měla jen půl stupně nad nulou. To pak tělo ztuhne rychle. Nejradši mám po plavání ten pocit euforie. Ponořit se do ledové vody znamená úplně vypnout mozek, je to úžasný stav,“ popisuje Dalimil Marek.

Přehlédnout se nedá početná skupina pánů v modrobílých pruhovaných retroplavkách. Jde o otužilce z Ostrova u Macochy sdružené v otužileckém klubu Stalagnát. „Trénujeme druhým rokem, je nás už kolem dvaceti. Pořádáme i vlastní zimní plavání o druhém svátku vánočním. Bereme to jako legraci, ale jednoznačně jsme přesvědčeni i o tom, že otužování má pozitivní vliv na zdraví,“ říká za klub Libor Jašek.

Letošní šošůveckou show zpestřila návštěva lékaře Jaroslava Nováka z Ústavu tělovýchovného lékařství v Plzni, který se věnuje vlivu chladu a otužování na lidský organismus. „S kolegy už od šedesátých let sledujeme vliv dálkového a zimního plavání na lidské tělo. Studie ukazují, že jsou otužilci odolnější vůči infekčním chorobám, že se cítí dobře. Po určité době soustavného tréninku vodu bez problémů snáší. Ale plavání ve studené vodě má i určitá rizika, což je především podchlazení. Proto jsou daná přesná pravidla, aby se minimalizovala rizika. Pobyt ve studené vodě by neměl přesahovat dvaadvacet minut. Pokud se člověk do ledové vody ponoří na chvilku a je zdravý, žádné riziko mu nehrozí,“ vysvětluje lékař.

Přesto má většina z asi dvou stovek přihlížející jasno. „Chodím se sem vždycky podívat, obdivuji jejich odvahu. Já bych do ledové vody nikdy nevlezla,“ tvrdí Milada Kašpárková ze Šošůvky.

Podobně to vidí i další z místních Marie Doleželová, která přišla s celou rodinou. „Je to příjemná akce a před otužilci smekáme. Ale my jsme teplomilní, koupání v ledové vodě nás neláká,“ usmívá se žena.

Do šošůveckého lomu se v neděli ponořilo celkem šestačtyřicet odvážných mužů a žen. Andrej Dzuba byl spokojený. „Bylo to zatím nejvíc v historii této akce. Snažíme se jejím prostřednictvím propagovat otužování a lidem přiblížit, že je zdraví prospěšné,“ dodává organizátor.