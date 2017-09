Rozbitá nádraží: čeká je opravy za miliony

Blanensko – Rozbité zdi, děravé střechy. Fasády počmárané spreji. Řada budov na vlakových nádražích je ve velmi špatném stavu. Na větší rekonstrukci čekají mnohde i desítky let. To se má změnit. Nádražní budovy jsou od loňska majetkem Správy železniční dopravní cesty. Ta hodlá v následujících pěti letech utratit bezmála osm a půl miliardy za jejich opravy.

Na nádraží v Blansku se zastavil čas. Ve vstupní hale je třeba dávno neexistující telefonní číslo.Foto: DENÍK/Petra Srstková

Na Blanensku se dělníci pustili nedávno do opravy nádražní budovy v okresním městě. Za necelé čtyři miliony tam vymění okna, opraví střechu, prosklenou stěnu a vstup do haly. „Blanenské vlakové nádraží je ostuda. Vzhled hlavní budovy se za dlouhá léta vůbec nezměnil. Opravy schvaluji. Aspoň to tam prokoukne. Ještě by měli odstranit ze zdí graffiti,“ řekla Zuzana Martínková z Blanska.

Opravy na trati

Nádraží Blansko

- hlavní budova: oprava střechy, vstupu, výměna oken

- 4 miliony korun

Nádraží Adamov

- hlavní budova: oprava střechy a čekárny

- 4,4 milionu korun

S podobnou částkou počítají železničáři ještě letos také při pracích na nádražní budově v Adamově. Tam je potřeba opravit střechu včetně komínů a klempířských prvků. „Drobnou úpravou projde i čekárna. Vše bude stát asi čtyři a půl milionu,“ uvedla mluvčí správy železnic Kateřina Šubová.



Adamovské nádraží však má podle ní v horizontu několika let projít rozsáhlou rekonstrukcí a úpravami. Ne však dříve než v roce 2021. „Smyslem rozsáhlé rekonstrukce je zavedení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení v úseku Brno – Skalice nad Svitavou s centrálním dispečerským pracovištěm v Přerově. Stavbou dojde ke zvýšení kapacity trati odstraněním vyvýšeného přístupu na nástupiště. Po úpravách bude přístup k vlaku bezbariérový. Podobné to bude i v Rájci-Jestřebí,“ dodala Šubová s tím, že lepší přístup k vlaku uvítají zejména starší lidé a maminky s kočárky.



Než k rozsáhlé rekonstrukci nádraží dojde, dočkají se Adamovští u kolejí nového parkoviště. „S železničáři jednáme o odkupu pozemku v blízkosti trati. Chceme tam do dvou až tří let postavit parkoviště,“ řekl adamovský starosta Roman Pilát. Do dvou tří let má SŽDC investovat asi třicet milionů korun do úpravy nástupiště a bezbariérového přístupu k vlaku i ve stanici Adamov zastávka.

Úpravy v budoucnu čeká nádraží v Rájci-Jestřebí a tamní přejezd přes koleje. Ten chtějí železničáři zrušit. Na základě výsledků speciální analýzy z loňského roku. „Na železničním přejezdu se v posledních letech stalo několik mimořádných událostí, zejména však tvoří bariéru pro příchod cestujících na nástupiště,“ řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.Pěším a cyklistům slibují železničáři podchod. Otázka je, zda tam budou dál jezdit řidiči.

JAN CHARVÁT, ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI