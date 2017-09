Rok od špatné vody v Brně: změnilo se jen málo

Brno - Je to už rok, co do vodovodů v Brně a okolí pronikly nebezpeční bakterie. Na podobnou situaci město stále není zcela připravené.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Do obchodů proudí davy lidí, kteří si chtějí nakoupit zásoby balené vody. Ještě neví, že na ně v supermarketech nečeká nic jiného, než jen prázdné regály. Situace, kterou kvůli zkažené vodě ve vodovodech zažila před rokem většina Brňanů. Jak zjistil Brněnské deník Rovnost, může se v případě opakování kalamity opakovat. Za rok se totiž změnilo jen málo. Hlavní problém viděla většina lidí v tom, že se o problému dozvěděli pozdě. „O tom, že je s vodou v Brně něco špatně, jsem věděl až od kamaráda. Když jsem se snažil informace dohledat na webových stránkách vodáren, byly přetížené a nefungovaly," vzpomněl Marek Dohnal. Podle mluvčí brněnských vodáren a kanalizací Renaty Hermanové však bylo vše v pořádku a zásadní změnu v informování veřejnosti neplánují. „Protože se nejednalo o krizovou situaci, nebylo potřeba využít sirény nebo podobná krizová řešení. Upozornění jsme okamžitě umístili na webovou stránku, kvůli informování Brňanů jsme také zřídili speciální účet na facebooku," vysvětlila. Vylepšení se do současnosti dočkal pouze web společnosti. „Posílili jsme server, aby stránky vydržely větší nápor návštěvníků," dodala Hermanová. Lépe by si nevedly ani brněnské obchody. Před rokem v nich došla balená voda hned pár hodin po upozornění na problém. „Objednávky děláme stále stejné. Kdyby teď lidé začali ve velkém skupovat balenou vodu, myslím, že bychom dokázali zareagovat až v horizontu dvou, tří dní," popsala prodavačka Adéla Martináková. Někteří lidé si proto pro jistotu nakupují vodu do zásoby. „Když jsem chtěl před rokem nakoupit vodu, prošel jsem asi tři obchody a nikde jsem jí nesehnal. Teď už mám pro jistotu doma ve sklepě dva balíky v plastových lahvích," řekl Denis Tratil. Podle vedení vodáren by se však situace opakovat neměla. „Loňské přemnožení bakterií ve vodě patrně způsobilo teplejší počasí. Po loňských zkušenostech jsme tedy letos s nástupem veder zvedli i množství chloru, které do vody přidáváme," popsala Hermanová.

Autor: Viktorie Pokorná