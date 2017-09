Řidiče i chodce v Černé Hoře čeká úleva. Podepřený most odvede část aut

Černá Hora – I třináctka může být šťastné číslo. Třeba pro obyvatele Černé Hory na Blanensku. Na středu s tímto datem se těší. Silničáři totiž otevřou polovinu uzavřeného mostu a přes městys přestane proudit doprava z Brna směrem na Svitavy. „První auta po mostě projedou mezi půl dvanáctou a dvanáctou hodinou,“ sdělila mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková. Auta v opačném směru budou projíždět obcí dál.

Kolony aut, které se kvůli uzavřenému mostu v Černé Hoře vytváří, místním vadí. „Všichni se už těšíme. Jedním pruhem se u nás sice bude jezdit dál, ale i tak to bude úleva,“ řekl Stanislav Blažek.

Mezi proudy aut lidé přebíhají na jediném přechodu. „Navíc je v místě, kde není pořádně vidět,“ dodal muž. Někteří řidiči nedodržují rychlost a hlavně ti ve směru od Brna před ním složitě dobrzďují. Místní chtěli po uzavření mostu přechodů víc. Nakonec jim musela stačit rychlost snížená na třicet kilometrů v hodině a zvýrazněné dopravní značení.

Pod každým polem mostu nyní stojí na několika vrstvách panelů dva pilíře. Mají unést i kamiony, které váží přes dvanáct tun. Dělníci pod mostem postavili i provizorní podjezd. Za všechno zaplatilo Ředitelství silnic a dálnic zhruba pět a půl milionu korun.

Podepřený most má sloužit do února až března příštího roku. Poté půjde vysloužilec ze sedmdesátých let minulého století k zemi a dělníci se pustí do stavby nového. Pokud se všechno zadaří podle plánu, má stát do konce roku 2018.

Most u městyse překvapil

∙ Oprava měla trvat půl roku, doprava v jednom směru vedla přes Černou Horu.

∙ Po měsíci prací museli dělníci most úplně uzavřít. Po odkrytí vrchních vrstev totiž zjistili, že mu hrozí zřícení.

∙ Statici vypočítali, že most lze podepřít, aby částečně ulevil městysi.

∙ Podepřený most začne sloužit ve středu a bude stát do jara, pak jej čeká zbourání. Na jeho místě vyroste do konce příštího roku zcela nový.

Devatenáctého června silničáři most z poloviny uzavřeli a začali jej opravovat. Černou Horou projížděla auta směrem na Brno. S opravou měli být stavbaři hotoví do půlky letošního prosince. Jenže při odkrytí horních vrstev dělníci zjistili, že jejich předchůdci nezabetonovali kotevní lana. Ta časem zrezavěla a mostní pole prakticky nic nedrželo pohromadě.

Proto je od letošního dvacátého července celý most uzavřený a veškerý provoz odkloněný přes městys. Od té doby proudí Černou Horou desítky tisíc aut denně.

Místní se báli, aby havarijní stav mostu nezrušil jednadvacátý ročník oblíbené Pivní pouti. „Akce na devadesát procent bude,“ oznámil Marek Pivka z černohorského pivovaru. Návštěvníci se sice budou muset obejít bez stánků a kolotočů, ale o program v areálu pivovaru a na výletišti nepřijdou. Ani o ohňostroj.

Pivní pouť se koná v sobotu třiadvacátého září. Černohorští mají slíbeno, že ten den bude patřit městys jen oslavám pivního moku. „Od osmi hodin ráno až do půlnoci povede veškerá doprava kyvadlově přes most a bude řízená světelnou signalizací. Tak zněla dohoda,“ uvedl starosta Ondřej Měšťan.

Potvrdil to i policejní mluvčí Pavel Šváb. „Jako každý rok bude okolí pivovaru průjezdné jen pro autobusy a vozy záchranných složek,“ uvedl mluvčí.

Řidiči, kteří nepojedou přímo do Černé Hory, projedou mimořádně po mostě.