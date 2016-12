Reakce na kritiku plánování staveb: Boskovice zváží institut hlavního architekta

Boskovice – Dopis architektů, podle kterých se v Boskovicích nedostatečně plánují stavby, obdrželo vedení města. To bude uvažovat o zřízení institutu hlavního architekta.

Ilustrační foto.Foto: Jaroslav Parma

Postrádali ucelenou myšlenku urbanistického a architektonického rozvoje Boskovic. A tak trojice architektů, kteří z města pocházejí, poslala vedení města otevřený dopis. Upozorňují v něm na to, že město by mělo významné stavby líp plánovat.

Jako například zamýšlenou výstavbu sportovní haly v areálu Červená zahrada anebo přemístění knihovny, která nyní sídlí v nevyhovujících prostorách. „Jednotlivé dílčí kroky by měly být zřejmé od územního plánování až po samotnou výstavbu. Například v případě Červené zahrady se dlouho mluvilo o spolupráci se studenty architektury a architektonické soutěži. A najednou se veřejnost dozvěděla, že ji bude zpracovávat konkrétní ateliér, který předložil tři varianty. Ale zadání pro tuto studii musel někdo z města napsat, aby bylo jasné, co v ní má být," přiblížil architekt Mirko Lev.

Boskovičtí radní se dopisem zabývali tento týden. „Cíle a priority města v dlouhodobém horizontu upřesňujeme. Připravujeme rozpočtový výhled pro období let 2018 až 2022. Při schvalování rozpočtu vždy pro příslušný rok předložíme zastupitelstvu návrh přípravy investičních akcí, jako je třeba knihovna a sportovní hala, již s využitím architektonické soutěže," uvedla starostka Boskovic Hana Nedomová.

Upřesnila, že město už nyní spolupracuje na studii, která řeší areál Červená zahrada také se studenty architektury a urbanizmu z Technické univerzity v Liberci. Jejich návrhy budou známé začátkem příštího roku.

Architekti také v dopisu upozorňovali na to, že město dostatečně neinformuje veřejnost o připravovaných stavbách. „Když město oznamuje stavební záměry, ne vždy jsou k nim potřebné podklady, zejména grafické. Prezentace projektů na veřejnosti by měla být prvním krokem, díky kterému by se předcházelo mnoha dezinterpretacím," psali architekti ve svém dopisu.

Vedení města je ale jiného názoru. Má za to, že veřejnost je informována dostatečně. „Pořádáme například pravidelná setkání s obyvateli. Účast ale bohužel nenaplňuje naše očekávání, je malá," uvedla Nedomová ve své odpovědi.

Architekti také poukazovali na to, že by se město mělo zamyslet nad možností zaměstnat hlavního architekta, který bude politicky nezávislý. „Jen tak lze odborně pracovat na budoucí podobě města v dlouhodobém časovém horizontu. Myslíme si, že tyto požadavky mohou jen velmi obtížně plnit zaměstnanci města, kteří jsou zatížení běžnou agendou," uvedli architekti. Rada města se podle Nedomové bude tímto návrhem dál zabývat a projedná jej nejpozději do konce června příštího roku.

Myšlenka se zamlouvá brněnskému architektovi Zdeňku Fránkovi, původem z Boskovic. „Je to asi jediná možná cesta. Architekturu by neměli posuzovat lidé, jejichž profesionálním oborem není architektura a urbanizmus. Tato funkce může brzy přinést první výsledky a v horizontu desetiletí změnit obraz města," míní Fránek.