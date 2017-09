Punkvu brázdí první z deseti nových lodí. Nese jméno Wankel

Blanensko – Návštěvníci Punkevních jeskyní si ve čtvrtek fotili kromě skalních masivů nebo přístavu loděk i speciální jeřáb. Spouštěl na vodu první z nových lodí. Nese jméno Wankel po významném krasovém badateli Jindřichu Wankelovi.

Novou loď do přístavu přenesl speciální jeřáb.Foto: Jiří Hebelka

Nová loď stála 960 tisíc korun a je první z desítky lodí, které po šestatřiceti letech postupně vymění současná plavidla. Některé z nich byly vyrobené už v roce 1981, další pak na začátku devadesátých let minulého století. „Do konce letošního roku by měly být dodané další čtyři lodě, zbývajících pět lodí potom do května příštího roku,“ přiblížil plány na obnovu lodního parku vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka.

Na první plavbu s návštěvníky Punkevních jeskyní si nová loď ještě počká. V pondělí přijedou zástupci Státní plavební správy, zkontrolují dokumentaci a technik si loď prohlédne. Teprve až vydá povolení, svezou se na Wankelu první turisté. „Už jsme ho vyzkoušeli minulý týden na Labi,“ uvedl vedoucí Punkevních jeskyní Hynek Pavelka.

Nové lodě na Punkvě

∙ První z nových lodí dosedla na hladinu říčky Punkvy v přístavu Punkevních jeskyní ve čtvrtek.

∙ Nese jméno po významném krasovém badateli Jindřichu Wankelovi.

Nové lodě jsou podobné jako původní, pouze upravené podle současných požadavků. Jejich konstrukce je pevnější. Původní akumulátory nahradily lithiové články. „Jsou vybavené dvěma elektromotory. Jeden slouží k vlastnímu pohonu lodě a druhý jako dokormidlovávací zařízení, které je nezbytné v úzkých a klikatých chodbách,“ popsal Hebelka.

Pamětníci vzpomínají na dřevěné pramice, které je vozily po hladině podzemní říčky Punkvy po prohlídce jeskyní do Masarykova dómu a pak s nimi přistály ve venkovním přístavu. Další lodě byly železné nebo hliníkové. „Ty současné jsou železné. Léta provozu a vlhké prostředí se na nich podepsalo,“ řekl Pavelka.

V nové turistické sezoně už budou návštěvníky vozit nové lodě. „To je dobře. Přece jen jde o bezpečnost mnoha lidí,“ souhlasí s nákupem nových lidí například Jiřina Háková.

Punkevní jeskyně navštíví ročně víc než dvě stě tisíc lidí z celého světa. Letos si je zatím přišlo prohlédnout přes 166 tisíc turistů. Láká je pohled na dno propasti Macocha a právě plavba podzemím. Po stavbě nové vstupní haly se jeskyně dočkají i nové flotily.