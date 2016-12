Pryč ze stísněných prostor. Nové ARO boskovické nemocnice nabídne špičkovou péči

Boskovice - Anesteziologicko-resuscitační oddělení ve středu otevřeli ve čtvrtém patře Nemocnice Boskovice. Má devět lůžek a je vybaveno špičkovými přístroji.

Nové anesteziologicko-resuscitační oddělení ve středu slavnostně otevřeli v Nemocnici Boskovice.Foto: DENÍK/Petra Srstková

Moderní plicní ventilátory. Polohovatelná lůžka, na kterých mohou pacienti ležet dlouho bez porušení celistvosti kůže. Modulární monitory pro sledování základních životních funkcí s možností archivace a tisku dat. Anebo takzvané antidekubitální matrace proti vzniku proleženin. Tyto a další supermoderní přístroje jsou součástí nového anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) ve čtvrtém patře nemocnice v Boskovicích. Ve čtvrtek jej slavnostně otevřeli zástupci města a nemocnice, pacienti jej začnou využít od ledna příštího roku.

Původní ARO sídlilo více než dvacet let v suterénu nemocnice. Jeho prostory jsou podle primáře Vladimíra Zemánka již stísněné a zastaralé. „Změna byla nutná. Mimo jiné přibývá přístrojová technika, která je mnohem náročnější na místo. V nově vybudovaném oddělení se naše nemocnice vrátí tam, kam patřila v devadesátých letech minulého století. A to na celorepublikovou špičku akutní resuscitační péče," uvedl Zemánek.

Lidé se jej často ptají, proč se ARO přestěhovalo tak vysoko a jestli to nebude pro pacienty spíše nevýhoda. Před více než dvaceti lety bylo podle něj skutečně trendem umisťovat tato oddělení do suterénů nebo přízemí, aby byl možný co nejkratší přesun pacientů ze sanitek. Doba se ale změnila. „ARO se dnes často buduje v horních patrech, kde jsou na střeše heliporty. Máme moderní technologie, například mobilní plicní ventilátory, monitory a další bezdrátová zařízení, takže jsme schopni s pacientem popojíždět bez zvýšeného rizika kamkoliv po nemocnici," vysvětlil Zemánek.

Nové a prostorově velkorysé oddělení přinese především zlepšení péče o pacienty a lepší organizaci práce. „Původní oddělení bylo menší," sdělil lékař Emil Kykloš.

Dnes je podle Zemánka trendem vytvářet v nemocnicích okresního typu komplexy intenzivních péčí. A v té boskovické se to povedlo. Hned pod novým oddělením ARO se totiž nachází multioborová jednotka intenzivní péče. „I spolu se souborem centrálních operačních sálů vytváří komplex akutní medicíny," upřesnil Zemánek.

Ročně projde oddělením více než sto padesát pacientů. Zatímco to původní mělo jen pět lůžek, to nové jich má devět. Vybudování oddělení přišlo podle starostky Boskovic Hany Nedomové na víc než třicet milionů korun. „Získali jsme dotaci z ministerstva zdravotnictví ve výši téměř čtyřiadvaceti milionů korun. Přes šest a půl milionu přispělo město, které je vlastníkem nemocnice," uvedla Nedomová.

Interiér oddělení je laděný převážně do modrých a oranžových barev, aby se v něm pacienti cítili příjemně. „V budoucnu plánujeme také úpravy a přestavby dalších oddělení v nemocnici," řekl jednatel nemocnice Miloš Janeček.