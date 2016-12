Příští rok už si Adamovští zaplavou. Dělníci se pustili do oprav koupaliště

Adamov – Nové hřiště na plážový volejbal, opravená fasáda bufetu. Odbagrovaná část svahu a nová opěrná zeď. Srovnaná plocha pro dětské hřiště. Tak to v těchto dnech vypadá v prostorách adamovského koupaliště v lokalitě Horka, kde se dělníci a těžká technika pustili do rozsáhlých oprav. Areál chtějí Adamovští otevřít příští rok.

Nového koupaliště už se nemůže dočkat například Zdenka Šebelová. Plánované úpravy se jí líbí. „Už se těšíme. Letos nám naše koupaliště hodně chybělo," uvedla žena na facebookovém profilu Blanenského deníku Rovnost.

Úpravy mají stát kolem sedmi milionů korun. Přitom ještě nedávno Adamovští zvažovali, že ztrátový bazén zavřou. Nakonec se rozhodli, že ho opraví a budou provozovat dál.

Letošní sezonu město předem odpískalo a připravovalo projekt na rozsáhlé úpravy. „Nechtěli jsme to uspěchat, protože se jedná o velkou investici. Bylo potřeba skloubit naše finanční možnosti, použité technologie a nutné opravy koupaliště," řekl starosta Adamova Roman Pilát.

Na koupališti bude nový oběhový a filtrační systém vody, opravená budova s občerstvením a toaletami a nové brouzdaliště. V bazénu dělníci položí také speciální fólii, která zamezí únikům vody. Zázemí bude rozšířené o dětské hřiště a hřiště na plážový volejbal.

Loni navštívilo adamovské koupaliště přibližně dva tisíce návštěvníků. Za vstup platili jen dospělí, a to dvacetikorunu. Bazén provozuje městská společnost Adavak a každý rok hlásila ztrátu přes sto tisíc korun. „Koupaliště nebude nikdy v plusu. S tím počítáme. Bereme to jako službu pro místní a hlavně rodiny s dětmi. Cenu vstupného jsme ještě nestanovili, ale razantně ho zvyšovat nebudeme. Chceme ho nechat v přijatelných mezích," dodal Pilát. Příští rok dospělí zaplatí za koupání v adamovském bazénu zřejmě padesát korun.

Ve Křtinách opravy odložili

Velké plány s areálem koupaliště mají také v sousedních Křtinách. Tam chtějí vybudovat lepší zázemí pro kemp, opravit bazén a udělat u něj hřiště. Na nový areál si budou ale muset minimálně ještě rok počkat. „Letos jsme investovali několik milionů korun do nového víceúčelového hřiště za základní školou a také do oprav mateřské školy, takže do oprav koupaliště se ještě pustit nemůžeme. Stály by několik milionů korun. Přes Křtiny má z Jedovnic vést nová singletrailová stezka pro horská kola a naše koupaliště by na ní mohlo být příjemnou zastávkou," uvedl křtinský starosta František Novotný.

Novinky chystají i ve Sloupu. Obec v areálu koupaliště koupila budovu hospody, která byla mimo provoz. Má i pozemky od společnosti Relaxa. V budoucnu tam u bazénu přibudou dva tenisové kurty. Provozování koupaliště bude v režii městyse, restauraci pronajme.