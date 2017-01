Premiéra jednotných přijímacích zkoušek: Žáci z nich mají obavy, tvrdí ředitel

Blanensko, Vyškovsko – Už v pátek si desítky žáků devátých tříd vyzkoušejí přijímací zkoušky nanečisto ve Střední průmyslové škole Jedovnice. Ta tuto možnost nabízela i v minulých letech, ale letos je zájemců víc. Dvanáctého dubna se totiž koná první kolo jednotných přijímacích zkoušek. Letos poprvé se k nim musí připojit všechny školy, které nabízejí maturitní obory.

Ředitelům oslovených středních škol na Blanensku a Vyškovsku se myšlenka jednotných přijímaček zamlouvá, ale většina z nich považuje systém za nedotažený. „Zákon totiž nestanovuje jednotnou hranici, kterou žák ještě musí splnit, aby byl na školu přijat. Je dané pouze to, že výsledek zkoušky má minimálně šedesátiprocentní podíl na celkovém hodnocení uchazeče. Je na řediteli každé školy, jak si nastaví další kritéria," přiblížila novinku ředitelka Masarykovy střední školy v Letovicích Helena Marešová. Svá kritéria mají všechny školy zveřejnit do konce ledna.

Podobně to vidí ředitel jedovnické průmyslovky Miloš Šebela. „Jednotná podoba zkoušek platí pouze pro první kolo přijímaček. Takže teoreticky v dalších kolech je možné přijmout i ty, kteří by jinak neuspěli," řekl.

Přijímací zkoušky

• jednotné testy pro všechny maturitní obory středních škol jsou z matematiky a českého jazyka

• přihlášky je nutné odevzdat do 1. března, každý může podat nanejvýš dvě přihlášky

• první kolo přijímaček se koná 12. dubna

S tím souhlasí i ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Sochorova ve Vyškově Petr Hájek. „První kolo je testované jednotně. V případě druhého kola už tomu tak není. Žáci tak můžou jednotné zkoušky obejít. Ale pokud se přihlásí až do druhého kola, nemusí už být na vysněné škole místo," varoval Hájek.

Například z jedovnické základní školy se přijímačky nanečisto v tamní průmyslovce chystá vyzkoušet třicet žáků, což je více než polovina deváťáků. „Je to o dost více než v minulých letech. Dá se z toho usoudit, že žáci mají z jednotných přijímaček větší obavy. Vidíme to i na zvýšeném zájmu o doučování z češtiny a matematiky," zhodnotil ředitel školy Michal Souček.

V Základní škole Komenského ve Slavkově u Brna už deváťáky také poctivě připravují. „Zavedli jsme semináře z českého jazyka a matematiky, koupili jsme i testovací knihy, které jsou vytvořené právě podle požadavků jednotných přijímacích zkoušek," přiblížila zástupkyně pro druhý stupeň Renáta Macharová.

Deváťák Miroslav Urban z Adamova si z jednotných přijímacích zkoušek těžkou hlavu nedělá. „Myslím si, že je dobře, že je budou mít všichni stejné. Trochu se bojím testu z matematiky, tak se snažím to nepodcenit a chodím do doučovacího kroužku," řekl chlapec, který se hlásí na dvě odborné školy do Brna.

Žáci se podle Cermatu, které jednotné testování zajistí, nemají čeho bát. Testy prý nebudou obsahovat nic, co není součástí rámcového vzdělávacího programu. „K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy v českém jazyce a literatuře a v matematice a její aplikaci," zmínil ředitel Cermatu Jiří Zíka.

Gymnázium Blansko si jednotnou podobu přijímacích zkoušek vyzkoušelo už v pilotním režimu v uplynulých dvou letech. „Víme, do čeho jdeme, takže nás to nijak nezaskočí. Pro přijetí máme stanovená přísnější kritéria, než určuje zákon. Aby mohl být uchazeč přijat, musí například z testu z matematiky získat minimálně třináct bodů z padesáti možných," uvedl ředitel Radek Petřík.