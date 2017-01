Před dvaceti lety otevřel první supermarket. Přijely autobusy plné zákazníků

Blanensko – Několik autobusů plných zákazníků přijelo do Boskovic, když tam před dvaceti lety otevřel první supermarket na Blanensku: Jednota.

COOP Jednota. Ilustrační foto.Foto: Deník/Jiří Kohout

Vzpomíná na to boskovický místopředseda Jednoty COOP Jiří Dobeš. „Supermarket hned zpočátku vzbudil velký zájem zákazníků nejen z Boskovic, ale i z širokého okolí," prohlásil Dobeš.

Obchod má dnes už trochu jinou podobu. „Podstoupil samozřejmě modernizaci, velkou změnu znamenalo sjednocení s dalšími prodejnami pod jedinou značku COOP v roce 2009," podotkl Dobeš.

Nyní si v Boskovicích lidé vybírají z pěti velkých obchodů. Žádný řetězec nechystá nový. „Máme tu supermarketů dost. Další neplánujeme, ani lidé o ně nestojí," shrnula boskovická starostka Hana Nedomová.

Supermarkety na Blanensku

- Albert: Adamov (1), Blansko (2), Boskovice (1), Letovice (1)

- Billa: Blansko (1)

- COOP: Boskovice (1)

- Kaufland: Blansko (1), Boskovice (1)

- Lidl: Blansko (1), Boskovice (1)

- Penny Market: Blansko (1), Letovice (1)

- Tesco: Boskovice (1)



Celkem: Blansko 6, Boskovice 5, Letovice 2, Adamov 1

O jeden supermarket větší výběr mají zákazníci z Blanska. „Je pravda, že je tu obchodů dost, ale myslím, že všechny mají uplatnění. Chodím nakupovat většinou odpoledne a téměř vždy je v supermarketech plno. Zčásti za to určitě může fakt, že tu nakupují i lidé z přilehlého okolí," přiblížil blanenský starosta Ivo Polák.

V Blansku se v nejbližších letech objeví ještě další supermarket, a to v plánovaném obchodním centru na Poříčí. Jak už Blanenský deník Rovnost informoval (přečtěte si zde => Chtějí zabránit stavbě dalšího supermarketu. Na referendum mají ale málo podpisů), někteří místní proti němu psali petici. „Delší dobu se jednalo o podobě celého centra. Podle mých posledních informací se naplánovanou plochu supermarketu rozhodli zmenšit, a tím vyřešit problém s nedostatkem zeleně," upřesnil Polák. Dodal, že do Blanska zřejmě přijde místo původně plánovaného Albertu Billa, není to ale ještě jisté.

Naopak ve Velkých Opatovicích supermarket chybí. „Mnozí místní o něj stojí. Ale po průzkumu specializované firmy se zástupci řetězců rozhodli u nás nestavět. Nebylo by to pro ně dost výhodné, protože v okolí je hodně konkurence a také zde prodává několik menších obchodů," popsal tajemník Břetislav Strnad.

Život bez supermarketů si dnes už neumí představit třeba sedmašedesátiletá Jarmila Dočekalová z Blanska. „Do supermarketu chodím často. Je otevřený skoro pořád. Ne jako dřív, kdy člověk musel neustále přemýšlet, jestli má na neděli vše nakoupeno," svěřila se.

MARKÉTA PULDOVÁ