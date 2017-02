Pracoval v Poličce. Chyba při práci s výbušninami mohla být osudná, vzpomíná

Bořiny, Adamov - Jednašedesát let. Přesně tolik letos v únoru uplynulo od chvíle, kdy František Novák z Adamova začal pracovat ve strojírenském závodě v Poličce. Jako inženýr chemie tehdy prováděl v tamních laboratořích zkoušky a kontroloval kvalitu vyrobené munice.

Jednašedesát let. Přesně tolik letos v únoru uplynulo od chvíle, kdy František Novák (na snímku) z Adamova začal pracovat ve strojírenském závodě v Poličce.Foto: DENÍK/Jan Charvát

Vzpomínky na nebezpečné povolání s trhavinami mu připomněl nedávný výbuch v lokalitě Bořiny poblíž Poličky, kde před lety nastoupil po vysoké škole na své první místo. „Samozřejmě mě hned zajímalo, co se tam vlastně stalo. Vždyť jsem tam strávil kus svého života. Ale o příčinách výbuchu, ke kterému došlo před několika dny, toho moc zatím nevím,“ říká dnes čtyřiaosmdesátiletý muž.

Podle svých slov si nebezpečí práce s municí před více než šedesáti lety uvědomoval. „Po škole jsem musel nastoupit na sedm let na umístěnku. Pokud jsem nechtěl skončit u lopaty. A to jsem rozhodně nechtěl, protože se nám v létě narodila dvojčata. Holčičky. Moje žena věděla, jakou práci budu dělat. Já si nebezpečí moc dobře uvědomoval každý den a právě proto jsem se při práci snažil snížit riziko na minimum,“ vzpomíná Novák.

V Bořinách pracoval s výbušninami. S třaskavinami, prachy a trhavinami. „Za těch sedm let, co jsem tam pracoval, si pamatuji jen jeden smrtelný úraz, kdy paní při nesprávné manipulaci roztrhal granát. Byla na místě mrtvá. Lidé byli vyškolení a věděli, že každá chyba pro ně může být osudná,“ dodává důchodce. Později se s rodinou přestěhoval do Adamova. Tamní strojírny měly totiž Poličku jako pobočný závod.