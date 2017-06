Policisté jsou ve střehu. Začínají prázdniny a na silnicích bude rušno

Blansko – V srpnu začne v blanenské nemocnici modernizace ambulantní části rehabilitace. „Stavební práce budou stát osmadvacet milionů a měly by skončit do ledna roku 2018," řekla mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá. Do té doby se provoz rehabilitace přestěhuje do Nemocvičny ve Smetanově ulici.