Policejní akce odhalila šest opilých řidičů autobusů. V práci je čeká výpověď

Rájec-Jestřebí – Do úprav rybníka Klimšák se pustili v Rájci-Jestřebí. Asi hektarový rybník, který se nachází v centru města, podle pamětníků nikdo nečistil asi šedesát let. „Necháme ho odbahnit a vyčistit, místy usazeniny dosahovaly až do výšky 1,3 metru. Také zpevníme erozí poškozené břehy rybníka včetně ostrůvku a upravíme zeleň na břehu," uvedla starostka města Romana Synakieviczová.