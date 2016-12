Polévka na náměstí chutnala. Boskovičtí vybrali na charitu přes 70 tisíc

Boskovice /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Kam vyrazit s rodinou na Štědrý den hodinu před polednem? Setkat se s přáteli, popřát si klidné svátky, pohodu do nového roku a ještě přispět na dobrou věc? Na to mají Boskovičtí už dvaadvacet let jednoduchou odpověď. Na Masarykově náměstí se v tuto dobu totiž podává Polévka pro chudé i bohaté, při které lidé přispívají na charitativní účely. Letos organizátoři ze stacionářů Betany a Emanuel navařili asi tři sta litrů hrstkové polévky. Vybrali za ni více než 73 tisíc korun.

Fotogalerie 23 fotografií Boskovičtí na Štědrý den nalévali tradiční Polévku pro chudé i bohaté. Polévku servírovali také v Letovicích nebo na blanenském zámku.Foto: DENÍK/Jan Charvát, Petr Švancara, Luboš Sušil

Na misku teplé polévky v sobotu přišla i Denisa Krátká z Boskovic. S sebou si domů odnesla v malé lucerničce také betlémské světlo. To na náměstí přinesli boskovičtí skauti z oddílu Nibowaka. „Co jsem se do Boskovic přistěhovala, tak na tuto akci chodím. Polévka mi moc chutnala. Je zde fajn vánoční atmosféra, milí lidé. Člověk se vidí se známými a ještě přispěje na dobročinné účely," usmívala se v sobotu před polednem šestadvacetile­tá dívka. Vánoční koledy si s dechovkou Boskověnkou pobrukovali před boskovickou radnicí také manželé Karlíkovi z Otrokovic. „Jsme tady poprvé a moc se nám tu líbí. Udělali jsme si výlet za příbuznými. Máme s sebou i vnučku Adélku. Je fajn, že někdo něco takového zorganizuje, tradice se drží a na Štědrý den se na náměstí pravidelně setkává tolik lidí," dodal Vojtěch Karlík. Polévku pro chudé i bohaté organizovala jednadvacet let boskovická restaurace Makkabi, ta ale letos na jaře ukončila svůj provoz. O polévku zájemci přesto nepřišli. „Nechtěli jsme, aby tato dlouholetá tradice padla. Přidali se další pomocníci. Především lidé z boskovických charitních stacionářů Betany a Emanuel. Je to symbolické, protože právě tato zařízení dostala finanční podporu v prvních dvou ročnících akce. Myslím si, že lidé se zde baví, usmívají se, přejí si pěkné svátky. A to je vedle dobročinnosti další smysl této akce," řekl za organizátory Rudolf Burgr. Návštěvníci za polévku letos darovali přes třiasedmdesát tisíc korun. Celkem už Boskovičtí za dvaadvacet ročníků vybrali částku 824 tisíc. „Komu peníze předáme letos, ještě nevíme. Zatím sbíráme tipy. V minulosti to byly zdravotně hendikepované děti nebo příspěvek dostaly matky v azylovém domu. Aby děti mohly chodit do kroužků nebo jet na tábor," upřesnil Burgr. Podle něj inspirovala před lety organizátory Polévky pro chudé i bohaté návštěva skotského Glasgowa, kde o půlnoci místní rozdávali jídlo bezdomovcům. Na Blanensku má boskovická sbírka odezvu také v Letovicích, kde se Polévka pro chudé i bohaté servírovala na Štědrý den už poosmé. Polévku nalévali také ve Lhotě Rapotině nebo na blanenském zámku.

Autor: Jan Charvát