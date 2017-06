Blanensko – Tradiční prohlídky jeskyní už turistům nestačí. Vznikají dobrodružnější varianty. Přímo ve středu Moravského krasu nyní soukromá firma zpřístupní novou jeskynní trasu s názvem Jeskyňář. „Půjde o trasu rodinného typu. Je určená pro rodiny s dětmi. Malí návštěvníci si oblečou speleologickou kombinézu, přilbu a čelovku. Potom mohou jeskynní úsek projít jako skuteční jeskyňáři," přiblížil novinku Aleš Dočkal ze společnosti Speleoart.

Podzemní stezka v Bertalánce slibuje rodinám dobrodružství.Foto: Společnost Speleoart

Netradiční stezka je umístěná v menší jeskyni Bertalánka, která se nachází mezi Punkevními jeskyněmi a odbočkou na Salmovu stezku. „Víme o ní a nemáme s touto trasou problém,“ reagoval vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka. Premiéry se nová trasa dočká už v úterý. Pro turisty se ovšem poprvé otevře až příští sobotu.

Snahu ukázat zájemcům nově zpřístupněné jeskynní úseky jinak a zajímavěji Hebelka chápe. „Je to v Evropě takový trend posledních let. Chtějí ukazovat nepřístupné jeskyně, které sice nejsou tak hezké, ale návštěvník tam má možnost vžít se do role speleologa. Je to taková dobrodružná varianta turistiky. Něco podobného funguje i v areálu Velká dohoda,“ připomněl vedoucí Správy jeskyní další příklad nedaleko Macochy.

Na novinku v podzemí už se těší například Brňan Robert Šípek. „Je to dobrý nápad, zase něco nového. Určitě tam se starší dcerou zajedu,“ plánuje už cestu do Bertalánky.

Společnost Speleoart dlouho usilovala o možnost vytvořit lanovou trasu v jeskyni Hladomorna nedaleko Holštejna. „Tehdejší vedení obce výstavbu a provoz povolilo na zkušební dobu jednoho roku. Proti záměru se ale postavili lidé ze sdružení Fénix a jeskyňáři. Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras projekt přesto povolila,“ vracela se zpátky současná místostarostka Holštejna Dana Kakáčová.

Těsně před koncem prací v jeskyni ovšem ochranáři zjistili, že v ní zimují velké počty netopýrů, a otevření lanové stezky zamítli. Se Speleoartem se poté dohodli na otevření jiné trasy. Výsledkem je rodinná jeskynní trasa v Bertalánce.

Zprovoznění jiných tras v krasu není nyní v plánu. „Je zde zpřístupněných pět jeskyní a skoro v každé z nich existuje více okruhů s různou obtížností. Do budoucna zpřístupnění další jeskyně ani nové trasy neplánujeme. V podstatě už není kde,“ zmínil Hebelka.

Trasa Jeskyňář

· Délka trasy: 30 minut

· Otevření: od příští soboty

· Provoz v červnu: sobotaa neděle, 12-15 hodin

· O prázdninách: úterý, čtvrtek a sobota, 12-15 hodin

· Vstupné: 250 kč/osoba, 750 kč/rodinné vstupné

· Skupiny: maximálně osm lidí

Netradiční podzemní stezka v menší jeskyni Bertalánka. Foto: Pavel Samuel