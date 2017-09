Podvodníci zvoní i jako vodaři

Blanensko, Vyškovsko – Jsem pracovnice vodáren a potřebuji ve vašem bytě zkontrolovat vodu. S takovou historkou zaklepala nedávno u rodinného domu v centru Blanska neznámá žena. Otevřít ji přišla důchodkyně.

Ta nakonec nezvanou návštěvu dovnitř nepustila a podle všeho ušetřila své úspory. „Starší paní naopak informovala svoje příbuzné, kteří vše oznámili,“ uvedla k případu mluvčí Vodárenské akciová společnosti Iva Šebková. Dodala, že všichni zaměstnanci vodáren se musí na vyžádání prokázat služebním průkazem. Vše si lidé mohou ověřit i telefonicky přímo ve vodárnách.



V podobném duchu dal své jednaosmdesátileté babičce instrukce také Petr Novotný z Blanska. „Nikoho cizího by do domu nepustila. A když někdo přijde ohledně kontroly elektřiny nebo vody, babička hned volá mě. O podobných podvodnících jsme se bavili. Ví, co má dělat,“ řekl muž.



Na sousedním Vyškovsku a v Brně zaznamenali nedávno falešné kontroly lidí, kteří se vydávali za příslušníky hasičského záchranného sboru. „Falešný kontrolor chtěl ve firmách prohlédnout protipožární zabezpečení a dokumentaci. Naši kontroloři se prokazují služebním průkazem a průkazem kontrolora. Navíc jsou většinou ve služebním stejnokroji,“ zdůraznil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.