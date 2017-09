Pod kostel v Adamově dorazí semafory a bagry. Rozšíří tam silnici

Adamov – Úzká silnice pod prudkým kopcem. Nepřehledná zatáčka. Dvě auta mají co dělat, aby se vyhnula. A co teprve když tudy projíždí autobus nebo nákladní auto? Podle adamovských řidičů patří úsek v ulici Osvobození pod tamním kostelem svaté Barbory k nejrizikovějším místům ve městě. Řada z nich tu bourala. Nyní dělníci silnici rozšíří.

„Je to nepřehledný a nebezpečný úsek. Už aby byla silnice rozšířená,“ řekl třeba Miroslav Svědínek, který pod kostelem projíždí denně.

Příští týden začne firma stavbu připravovat. Vyměří inženýrské sítě a rozmístí značky. Zmíněným úsekem se o týden později začne jezdit už jen jedním pruhem a dopravu budou řídit semafory. „Dělníci rozšíří silnici tak, že tam budou regulérní dva jízdní pruhy. Upraví příčný sklon a odvodní povrch vozovky, aby voda nezaplavovala okolní domy,“ popsal práce vedoucí adamovského odboru správy majetku města Radek Malý.

Napřed začnou dělníci rozebírat starou opěrnou zeď. Pak se do práce pustí bagry. Zakousnou se do svahu a udělají místo pro širší cestu.

Souběžně se stavbou nové opěrné zdi nastoupí vodaři a elektrikáři. „Zároveň se stavbou silnice necháme opravit dosluhující vodovodní a kanalizační řad, vyměnit sloupy, kabeláž veřejného osvětlení a sdělovací kabely,“ dodal Malý. Dráty elektrického vedení nahradí kabely v zemi.

Zahájení celé stavby oddálilo vyřizování potřebných povolení. Už teď je jasné, že dělníci do zimy hotoví nebudou. „Asfalt se bude pokládat až na jaře,“ předpokládá Malý. Trvat by to mělo zhruba měsíc. Kdy budou Adamovští jezdit po nové silnici bude záležet na tom, jak dlouhá bude zima.

Práce na opravě silnice ulici neuzavřou. Jen zpomalí. „Myslet by na to měli především ti, kteří jezdí hromadnou dopravou na vlak. Bude lepší vyjet z domova dřívějším spojem,“ upozornil Malý.

Náklady na celou rekonstrukci více než sto metrového úseku dosáhnou téměř k devíti milionům bez daně.

Na stavbu budou dohlížet i archeologové. „To je obvyklý postup,“ uvedla Klára Prokopová z brněnské pobočky Ústavu archeologické památkové péče.