Pod adamovským kostelem projedou řidiči bezpečněji. Dělníci rozšíří silnici

Adamov – Projet nepřehlednou zatáčku pod adamovským kostelem svaté Barbory je pro řadu řidičů o nervy. Úzká silnice, která míří ve směru k sídlišti Horka do prudkého kopce. Místo, kde se dvě protijedoucí auta míjí velmi těsně. A co teprve když tam najede autobus? „Je to nepřehledný a nebezpečný úsek. Autobus a dodávka se tam vyhnou tak tak. Navíc tudy chodí pěší, i když tam platí zákaz vstupu chodců. Už aby byla silnice rozšířená," řekl Miroslav Svědínek, který tudy denně jezdí autem.

Letecký pohled na Adamov a kostel svaté Barbory. Ilustrační foto.Foto: Petr Buchta

Místo je nebezpečné i podle Jana Kohuta z Blanska. Pod kostelem jezdí na návštěvu k babičce. Před časem tam boural. „Jel jsem z kopce dolů a proti mně vjel do zatáčky autobus. Nebylo kam uhnout. O taras jsem si odřel auto. Teď už tudy jezdím krokem. Už dávno se měla silnice rozšířit,“ poznamenal muž.

Za několik měsíců už bude vše jinak. Adamovští v těchto místech silnici po desítkách let skutečně rozšíří. Dělníci se pustí do práce zhruba v polovině července. Město čeká na stavební povolení. Hotovo má být do čtyř měsíců a práce přijdou Adamov na necelých osm milionů. Vzalo si na to úvěr. „V tomto úseku se zbourá opěrná zeď, vybagruje svah směrem ke kostelu a postaví nová opěrná zeď. Dva jízdní pruhy už budou mít standardní parametry a auta tudy budou projíždět bez problémů,“ řekl starosta Adamova Roman Pilát. Dělníci zároveň přeloží sítě a opraví vodovod.

Řidiči a cestující linkami městské hromadné dopravy však musejí při jízdě počítat několik měsíců s komplikacemi. Provoz až do ukončení stavby bude totiž svedený do jednoho pruhu a dopravu budou kyvadlově řídit semafory. „Objízdná trasa tohoto úseku není možná. Do lokality Horka se jedná o jedinou příjezdovou cestu. O dopravním omezení se včas lidé dozvědí v městském zpravodaji i na webu města,“ dodal Pilát.

V sousedním Blansku se po nedávných úpravách křižovatky ulic Čapkova, Sušilova a Jasanová zase cítí bezpečněji chodci. Místo na okraji sídliště Písečná bylo podle místních pro pěší velmi nebezpečné. Chyběl tam přechod pro chodce. Přitom tudy chodí kromě dospělých i děti do školy. „Na křižovatce přibyl jeden osvětlený přechod pro chodce a místo pro přecházení. Opravený je i povrch silnice a část chodníků,“ uvedl vedoucí blanenského odboru komunální údržby Petr Rizner. Opravy stály milion dvě stě tisíc.