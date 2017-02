Ředitelé gymnázií: Počty u maturit? Ano, ale se stejným startem pro všechny

Blanensko, Vyškovsko - Diskriminační a nespravedlivá. Tak hodnotí povinnou maturitu z matematiky ředitelé gymnázií z Blanenska a Vyškovska. Nevadí jim její zavedení, ale fakt, že kromě gymnazistů a studentů lyceí mají ostatní středoškoláci dostat roční odklad.

Ten ministryně školství Kateřina Valachová v pondělí prosadila ve vládě. „První maturantské ověřování v těchto oborech připadne na jaro 2022, pouhý rok po gymnáziích a lyceích. Myslím, že takhle je to fér," poznamenala. Rozdíl je podle ní nutný kvůli tomu, že je třeba dopracovat rámcové vzdělávací programy.

Ředitelé gymnázií tvrdí, že nerovný přístup jejich studenty znevýhodní v postupu na vysoké školy. „Někteří by nemuseli přes matematiku projít," shrnul ředitel gymnázia v Bučovicích na Vyškovsku Jiří Vlček. Pro jednotný start jsou i jeho kolegové. Někteří včetně Vlčka už předeslali, že se připojí k ústavní stížnosti, kterou chce jednotný termín prosadit asociace ředitelů gymnázií.

Maturita z matematiky• Povinná maturita z matematiky začne se školním rokem 2021/2022 u studentů gymnázií a lyceí, studenti ostatních středních škol ji budou skládat až následující rok.

• Zkoušku nemusí skládat studenti uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů.

• Podle údajů společnosti CERMAT byla loni úspěšnost jihomoravských maturantů z matematiky 79,4 %. Přihlásilo se k ní 26,7 % z celkového počtu krajských maturantů.

Podle Vlčka se ministryně bojí katastrofální neúspěšnosti ostatních středoškoláků při společném startu. O naprostou většinu svých odchovanců však strach nemá. „Studenti gymnázií maturitu z matematiky určitě zvládnou," potvrdil učitel matematiky na vyškovském gymnáziu Petr Kudlička. Připustil, že gymnazisté jsou na zkoušku lépe připravení než ostatní středoškoláci.

Jak přiznal třeba předseda bučovického Klubu rodičů Hynek Kokeš, jeho dcera by jako letošní maturantka zkoušku z matematiky neudělala. „Musela by o ní vědět víc dopředu, aby se na ni soustředila," řekl.

Obavy z takové zkoušky připouští třeba studentka obchodní akademie ve Vyškově Ivona Skoupá. „Měla bych strach, ale snad bych ji zvládla, kdybych se pořádně připravila," přemítala.

Podle řady učitelů je novinka u zkoušek z dospělosti prospěšná. „Chlubit se tím, že jsem matematiku nikdy v životě nepotřeboval, je stejné jako se chlubit, že si neumím spočítat materiál na stavbu," shrnul učitel matematiky na boskovickém gymnáziu Petr Drahoš.

Anketa: Souhlasíte s dřívějším zavedením maturit z matematiky pro gymnázia?

Jiří Vlček

ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice

Nejednotný start je diskriminační. Všichni žáci by měli mít rovné možnosti k postupu na vysoké školy. V tomto případě by byli ale gymnazisté v nevýhodě, protože někteří by nemuseli přes matematiku projít. Budeme se ale snažit trochu pozměnit výuku, přidáme dvě hodiny týdně matematiky, aby měli studenti jistotu, že odmaturují.

Alena Svanovská

ředitelka Gymnázia Boskovice

Domnívám se, že by se zkouška z matematiky, stejně jako z českého nebo cizího jazyka, měla stát součástí kompletní státní maturity. Nicméně co se týče startu maturit, s plánovaným postupem nesouhlasím. Myslím si, že počátek maturitních zkoušek by měl být na všech typech středních škol jednoznačně stejný.

Radek Petřík

ředitel Gymnázia Blansko

V případě státní maturity by měli mít všichni stejné podmínky. Přidávám se tedy k podání ústavní stížnosti proti nejednotnému startu maturity. Souhlasím s tím, aby byla matematika součást maturitní zkoušky. Je mi jedno, kolik bude mít úrovní, ať je jich třeba tisíc. Ale ať je pouze jedna úroveň matematiky pro žáka vstupenkou na vysoké školy.

Václav Klement

ředitel Gymnázia a SOŠ zdrav. a ekonom. Vyškov

Jsem člen asociace gymnázií a podepisuji se pod to, aby byly podmínky rovné. Pokud by byl náběh v roce 2021 současný, nemám s matematikou problém. Je to úroveň a způsob myšlení a uvažování, kterou by měli obecně středoškoláci zvládat. Fakt ale je, že gymnazisté mají v plánu víc hodin matematiky, mělo by se to proto srovnat.

ADÉLA JELÍNKOVÁ