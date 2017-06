Poběží, aby plnili sny. Blanenská štafeta potrvá čtyřiadvacet hodin

Blansko /VIDEO/ – Rekordní počet účastníků přijede letos podpořit dobrou věc a užít si zábavu. Už tento pátek se totiž koná pátý ročník charitativního běhu You Dream We Run, tedy Ty sníš, my běžíme.

Čtyřiadvacehodinová štafeta dobrovolníků, kteří chtějí zdravotně handicapovaným lidem splnit přání. To je akce You Dream We Run.Foto: DENÍK/Petra Srstková

Jde o čtyřiadvacetihodinový štafetový běh družstev, který rozhodně není nutné vyhrát. Výhra je, když se podaří splnit přání deseti postiženým lidem. Osmi dětem a dvěma dospělým. „Celé to začalo, když jsem jako voják sloužil na velitelství NATO v Belgii. Konala se tam podobná akce Make a Wish (Vyslov přání pozn. red.), která mě inspirovala. Po návratu do České republiky v roce 2013 jsem uspořádal první ročník v Brně a Blansku," popsal začátky běhu organizátor Roman Jančiar. Od té doby akce každý rok získává na popularitě. Na minulý ročník se přihlásilo čtyřicet družstev, která tvořilo třináct stovek běžců. Teď poběží téměř dva tisíce lidí. Týmů je třiapadesát. „Za předchozí čtyři ročníky se podařilo splnit přání v hodnotě 660 tisíc korun. Pro letošní ročník předpokládáme částku 370 tisíc. To znamená, že překročíme hranici jednoho milionu korun," uvedl Jančiar. You Dream We Run v Blansku loni obohatil i seskok parašutistů. Video: Aeroklub Brno - Slatina Záštitu nad akcí převzala radnice. „Účastním se každoročně. Tentokrát jsme vytvořili radniční tým, který je otevřený všem zájemcům. Město běh podporuje propagací na svém webu i ve svém zpravodaji. Kromě toho poskytuje plochu sportovního areálu, veřejné prostranství a sportovní halu," sdělil blanenský starosta Ivo Polák. Lidé mohou pomoci splnit přání například nákupem tyrkysového trička, náramku či zakoupit vratné kelímky na nápoje s logem akce.

