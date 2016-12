Pinkali si a pózovali divákům. Otužilci si užili Štěpánskou koupačku

Ostrov u Macochy /FOTOGALERIE/ – Na břehu davy lidí. V ledu vysekané velké okno a schody do vody ozářené dřevěnými pochodněmi. Tak to vypadalo v pondělní krátce před půl čtvrtou odpoledne u rybníka v Ostrově u Macochy. Konala se tam v pořadí už druhá Štěpánská koupačka. „Asi je hřeje ta slivovica, co si dali při převlíkání. Já bych tam nevlezla ani za nic," roztřásla se zimou starší paní v pletené čepici, která postávala na břehu.

Do ledové vody se ponořila asi dvacítka otužilců. „Nebude to taková hrůza. Člověk se nesmí zaseknout v půlce cesty. Když už do vody vleze, musí se prostě ponořit a plavat. Otužuju se pravidelně a dnes si alespoň vyzkouším nové neoprenové boty, co jsem dostal na Vánoce," usmíval se před vstupem do vody jeden z místních otužilců Ondřej Kubíček.

Voda měla v pondělí přes jeden stupeň. Obleva však rozpustila sníh, který ještě před několika dny ležel na březích. „Je to škoda. Ještě v pátek tady bylo bílo. Ale to nevadí. Koupačku jsme překládat nechtěli," řekl Jaromír Tejkal z otužileckého klubu Stalagnát.

Ten Ostrovští založili nedávno. Poté, co se byli podívat na otužilecké show v sousední Šošůvce. „S otužováním jsme v Ostrově začínali tři. Je to asi dva a půl roku. Koncem února jsme tehdy natvrdo vlezli do našeho rybníka. Zjistili jsme, že nás to baví. Teď chodíme plavat třikrát týdně. Na podzim jsme jezdili i do blanenského lomu nebo do Šošůvky," dodal Tejkal.

Otužilci si v rybníku kromě plavání házeli a pinkali s míčem. Divákům pózovali na zamrzlé hladině. Někteří se ponořili do vody ve stylových kloboucích a parukách. Pondělní vystoupení uzavřel ohňostroj. „Chtěli bychom ze Štěpánské koupačky udělat tradici. Dnes jsme ji pořádali podruhé a myslím si, že se lidé bavili. Setkali se se známými, dali si svařák nebo něco ostřejšího. Pro někoho to může vypadat jako recese, ale nás otužování baví a děláme to pro zdraví," uzavřel Tejkal.