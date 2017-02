Parkoviště pojišťovny v Bezručově ulici je teď pro všechny

Jižní Morava /ANKETA/ – Měli dostat od Nového roku vyšší mzdy, zatím to ale nevypadá, že by se jich skutečně dočkali. Vláda loni rozhodla o navýšení minimálních mezd řidičům autobusů. Jejich zaměstnavatelé na zvýšení nemají peníze. Jihomoravští odboráři proto vyhlásili stávkovou pohotovost. „Od většiny zaměstnavatelů mám informace, že nevyplatí řidičům peníze, které jim garantuje nařízení vlády. Pokud je někteří vyplatí teď, nemají žádné záruky, že na vyšší platy budou mít i další měsíce. Záležitost by měl řešit kraj," sdělil jihomoravský šéf dopravních odborů Libor Weinstein.