Park místo Dukly: už třetí nesplněný termín, zakázka se prodraží o čtvrtinu ceny

Blansko - Dělníci ještě utahují šrouby zábradlí. Na chodníku se povaluje nářadí, ochranná síť pergoly vlaje ve větru. Už třetí ohlášený termín dokončení odpočinkového areálu s parkem, hřištěm a v budoucnu také kavárnou na místě zbouraného blanenského hotelu Dukla vypršel v sobotu třicátého září. Stavební práce však stále nekončí.

V pondělí odpoledne přesto začal několikadenní proces převzetí stavby. Vyvrcholit má čtvrteční kolaudací. „Firma musí odstranit vady a nedodělky. Upravit linie schodů, dodělat pergolu a zábradlí, dosadit stromy,“ vyjmenoval vedoucí odboru investičního a územního rozvoje Marek Štefan.

Dění zpoza plotu sledoval i opoziční zastupitel Emil Pernica. „Je vidět, že vedení města i stavební firmě teče do bot. Čile se pracovalo i ve svátek,“ konstatoval Pernica.

„Zatím to celé připomíná spíše uklizené staveniště. Jsem zklamaný, jak park vypadá. Když si vybavím všechny ty sliby a investované milionové částky za upravených pár metrů čtverečních,“ není spokojený s výsledkem Pernica.

Jak šel čas…

· Listopad 2016 – Práce zdrželo rozhodování, zda v suterénu bude scéna Divadla Kolárka.

· Duben 2017 – Stavbaři museli posunout obrubníky a betonové sedáky.

· Září 2017 – Převzetí stavby začíná až v říjnu.

Odpolední rozruch na staveništi vzbudil i velký zájem kolemjdoucích. Většina z nich začne nadávat, jen uslyší slovo Dukla. Spojuje je i to, že nechtějí říct své jméno. Žena s kočárkem se bojí, že místo přiláká povaleče. „Jestli se tady nebudou válet injekční stříkačky, budu tady čekat na děti, až půjdou ze školy nebo z kroužků,“ plánovala.

Starší paní pro změnu vadí prkenná podlaha pergoly a kovové schody. „To bude randál. A co to kamení? Kameny budou děti házet do silnice. Měli tam dát trávu,“ kritizovala žena.

Už nyní je také jasné, že zakázka za osm milionů korun se městu prodraží o minimálně dva miliony. Kdo je zaplatí, zůstává zatím stále s otazníkem.

Zanedlouho začnou dělníci upravovat rovněž okolí oddychové zóny. Obyvatelé Blanska se dočkají například nových chodníků. „Další úpravy by měly být hotové za jedenáct týdnů. Pracovat na nich bude už jiná firma,“ doplnil Štefan.