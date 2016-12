Otužilci si zaplavali v zatopeném lomu v Blansku. Je už napůl zamrzlý

Blansko /FOTOGALERIE/ – Uprostřed léta není u zatopeného lomu na okraji Blanska k hnutí. Průzračná voda láká k osvěžení stovky lidí. Ale týden před Štědrým dnem? Co se tam na břehu převléká za blázny do plavek? Dva kolemjdoucí pejskaři si v neděli o půl jedenácté dopoledne poťukávají na čelo. Půlka lomu je totiž pod ledovým škraloupem a mrzne. „Hej Andreji, jdeš nějak na lehko, není ti zima?" vítá muž ve sportovním dalšího příchozího. „Já se pořádně oblékám až od mínus dvaceti," hlásí Andrej Dzuba ze Šošůvky.

Parta otužilců z Blanska a okolí si do lomu přišla popřát příjemné vánoční svátky a zároveň si zaplavat. Stejně jako v přechozích letech před Vánocemi. Do vody se ponořila i jedna žena. „Někteří z nás závodí v zimním plavání, jiní se otužují jen tak pro radost a zdravý životní styl. Do lomu chodíme plavat pravidelně celý rok. Sezona začíná v říjnu plaváním u Punkevních jeskyní. Otužování je prima věc pro zdraví, ale musí se dělat postupně a tělo na něj připravit," říká Dzuba.

V napůl zamrzlém lomu si v neděli několik minut zaplaval také Jan Nečas z Blanska. „S otužováním jsem začal nedávno. Přivedli mě k němu kamarádi. Pro mě to není recese, ale chci udělat něco pro své zdraví," usmívá se Nečas.

I trénovaní borci vydrželi v ledové vodě jen chvíli. Měla lehce přes jeden stupeň. „Já si tady byl zaplavat v týdnu. Dnes raději zůstanu na břehu. Narodil se mi totiž vnuk, tak jsme ho trochu zapíjeli a ještě to cítím," směje se další z party otužilců Jan Šmerda z Blanska.

Otužilecká show a přehlídka bizarních plavidel bude v lomu také na Štědrý den. S koncem roku se tam přijdou rozloučit běžci, horolezci a vyznavači outdooru, co se pohybují kolem cestovatelského festivalu Rajbas. Na Štěpána se do ledové vody ponoří i členové otužileckého klubu Stalagnát v rybníku v Ostrově u Macochy. Při druhém ročníku Štěpánské koupačky. Tradiční podnikem je také akce ve Stvolové. Tam se v řece Svitavě plave na Silvestra.