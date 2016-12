Ostrovští mají novou hasičskou zbrojnici

Ostrov u Macochy – Ostrovští hasiči se radují z opravené hasičské zbrojnice. „Byla ve špatném stavu, rekonstrukce už byla potřebná," řekl starosta tamního sboru dobrovolných hasičů František Nejezchleb.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Denisa Spurná

Pryč musely jít stará střecha i komín. Nyní jsou nová i vrata, střešní okna, podlahy v garáži, šatně i klubovně, rozvody vody či elektroinstalace. Nové vybavení má klubovna a kuchyňka. „Práce začaly už loni na podzim, teď je prakticky všechno hotové a prostory můžeme využívat," doplnil Nejezchleb. Na příští rok zbývají už jen venkovní úpravy budovy.

Na renovaci přispěl Jihomoravský kraj. Loni i letos to bylo po půl milionu korun. Zbytek zaplatila obec a sbor. „Doposud přišla rekonstrukce na více než dva miliony korun. To je zatím částka za stavební práce, není v tom ještě započítané vybavení zbrojnice," uvedla účetní obce Hana Florková. Podle Nejezchleba dal sbor do oprav dost peněz, ale díky finanční odměně za druhé místo v anketě Dobrovolní hasiči roku pořídil i nějaké vybavení.

KATEŘINA ŠTEFKOVÁ