Osm termínů, kdy se hudba ztiší až ráno. V Blansku nově zkrátili noční klid

Blansko – Blanenští zastupitelé schválili novou vyhlášku. O vymezení kratší doby nočního klidu. Zahrnuli do ní osm termínů v roce, kdy je možné porušit zákonem stanovenou obvyklou dobu nočního klidu. Ten začíná v deset večer a končí v šest hodin ráno.

Tradiční pálení čarodějnic. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Charvát

Nová vyhláška platí od jednatřicátého prosince a zajímá především organizátory veřejných kulturních akcí. Jejich pořádání totiž nedávno zkomplikovala novela zákona o přestupcích, která od října sebrala obcím možnost udělit organizátorům veřejných akcí výjimku z rušení nočního klidu. „Hned jak se novela začala řešit, oslovili jsme vedení města s tím, jak to bude s pořádáním Morava Park Festu, při kterém jsme letos v létě asi o hodinu přetáhli noční klid. Dostali jsme příslib, že akce dostane zelenou i příští rok," řekl pořadatel blanenského festivalu Tomáš Mokrý.

Od října už obce měly akce nebo termíny jejich konání zahrnout do svých obecně závazných vyhlášek. Jinak mají pořadatelé smůlu a za přestupek rušení nočního klidu po desáté večer riskují pokutu do deseti tisíc korun, pokud je někdo udá.

V Blansku upravili dobu nočního klidu v osmi dnech v roce. Nově platí od dvou do šesti hodin ráno v noci z jednatřicátého prosince na prvního ledna, kdy lidé slaví příchod nového roku. V noci z třicátého dubna na prvního května, kdy se pálí čarodějnice. „Dalším termínem je noc z třetího pátku na sobotu v květnu, kdy se ve městě pořádá BambiFEST. V noci z třetí soboty na neděli v červnu je v Blansku Morava Park Fest," upřesnil data místostarosta Jiří Crha.

Noční klid je v Blansku kratší i z první soboty na neděli v červenci a v noci z posledního pátku na sobotu v srpnu. Kvůli letním prázdninám. Stejně jako v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v listopadu v době konání městské slavnosti Vítání svatého Martina. „Doba nočního klidu se pak nevymezuje v noci z pátku na sobotu v době konání charitativní akce You Dream We Run," upřesnil Crha.

Podle vedoucí blanenského odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Petry Skotákové měli Blanenští jen dvě možnosti. „Buď se v Blansku po desáté večer nebudou pořádat žádné veřejné kulturní akce, nebo do vyhlášky zahrneme přesné termíny, kdy je povolíme. Ale bez konkrétního pořadatele a názvu akce, jinak by to bylo diskriminační," uvedla Skotáková.

Úředníci ministerstva vnitra tvrdili, že obce vydávaly výjimek příliš mnoho. „To, že výjimky nemůže udělovat město, vnímám jako citelný zásah do jeho pravomocí. Očekávám, že se zákon po připomínkách od Svazu měst a obcí bude stejně ještě upravovat," řekl blanenský starosta Ivo Polák.

Petra Skotáková upozornila, že zatímco dosud mohlo město udělováním výjimek podobné podniky regulovat, o tuto možnost může přijít. „Když ve vyhlášce povolíme určitý termín, už neovlivníme, kolik akcí se v tom období na území města bude konat. Dosud se totiž povolovaly jednotlivým organizátorům," doplnila.

Mimo termíny a časy uvedené ve vyhlášce není možné jakkoli narušovat noční klid. Změny v nové vyhlášce schvaluje zastupitelstvo. To se například v Blansku schází ale jen jednou za tři měsíce a povolit narychlo nepravidelné kulturní akce může být problém.