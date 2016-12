Oslavy Silvestra: lidé mohou jít na zámek nebo vylézt 168 schodů na rozhlednu

Blanensko – Vystoupat si poslední den v roce 168 schodů do výšky 32 metrů a rozhlédnout se po širokém okolí. Tento zážitek na Silvestra už tradičně umožňuje sdružení Veselická kaplička, které připraví program na rozhledně Podvrší u Veselice. Oslavy konce roku nemusí být jen o ládování se obloženými chlebíčky a popíjení šampaňského.

Veseličtí tradičně na Silvestra otevírají rozhlednu Podvrší, kde běžně končí turistická sezóna už v říjnu.Foto: DENÍK/Jan Charvát

SILVESTR NA ROZHLEDNĚ. Podvrší se návštěvníkům jednatřicátého prosince otevře už popatnácté. Tradiční rozloučení s koncem roku se uskuteční za každého počasí. „Návštěvníky přivítáme od deseti hodin do tří odpoledne. Nabídneme jim teplé občerstvení v podobě svařeného vína, čaje a rovněž už tradiční zelňačky," pozval za pořadatele z Veselické kapličky Miloslav Novotný. Ti, kdo vylezou nahoru, budou za příznivého počasí odměněni pohledem na celé území Moravského krasu, případně i chladicí věže elektrárny Dukovany nebo Pálavské kopce u Mikulova.

OTUŽILCI VE SVITAVĚ. Kdo chce překonat svoje limity nebo si alespoň užít nevšední podívanou, neměl by poslední den v roce vynechat devátý ročník Memoriálu Bohumíra Řehoře pojmenovaný po někdejším hajném ve Stvolové a okolí. Při něm se odvážlivci ponoří do ledové vody řeky Svitavy. Začíná se ve tři hodiny odpoledne pod mostem přes řeku ve Stvolové. „Loni ze břehu přihlíželo kolem dvou set padesáti lidí, ve vodě bylo asi pětadvacet dospělých a sedm dětí. Jde o recesi. Zájemci se převlečou do plavek ve vytopené knihovně a pak stačí, aby se na pět sekund po krk ponořili do vody. Kdo bude chtít, může si zaplavat," popsal akci organizátor Ivoš Winkler. Pro zpestření vystoupí taneční skupina Bez dechu, připravené budou teplé nápoje i obložené chlebíčky. Všichni účastníci získají certifikát, prvních dvacet přihlášených obdrží originální láhev rumu, nezletilé čeká sladká odměna.

OTEVŘENÝ ZÁMEK. Speciální silvestrovskou prohlídku od deseti hodin do čtyř odpoledne nabízí zámek v Lysicích. Návštěvníci tam zažijí ještě dozvuky Vánoc při procházení vánočně vyzdobených reprezentačních prostor první prohlídkové trasy. „Výklad bude doplněný o povídání o zámeckých Vánocích a vánoční koledy," pozvala lysická kastelánka Martina Rudolfová. V předzámčí si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu rozličně ztvárněných andělů.

PROMÍTÁNÍ POHÁDEK. Poslední den v roce zve boskovické kino na tradiční silvestrovské promítání. To se ale letos neuskuteční na obvyklém místě v letním kině, nýbrž o kousek vedle. Kvůli rozsáhlým opravám kina se bude promítat u Zámeckého skleníku. „Je to netradiční a jde o menší plochu, ale věříme, že se tam všichni vejdeme," řekl vedoucí boskovického kina Tomáš Marvan. Ten očekává účast kolem jednoho tisíce lidí. Příchozí se mohou těšit na hodinové pásmo pohádek. Na plátně se mihne Křemílek a Vochomůrka i třeba Krteček. V šest hodin vypukne silvestrovský ohňostroj.

Výběr z dalších akcí

SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ

Kde: letní kino Velké Opatovice

Kdy: 31. 12., od 16.00

DĚTSKÝ ČOKOSILVESTR

(diskotéka, film Tajný život mazlíčků, ohňostroj)

Kde: kino Blansko

Kdy: 31. 12., od 14.00

VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU

(zdarma punč, čaj, ohňostroj)

Kde: Masarykovo náměstí Letovice

Kdy: 31. 12., od 23.00