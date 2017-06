Oprava mostu: kolony aut zaplavily Rájec-Jestřebí, omezení potrvají až do dubna

Rájec-Jestřebí – Kolony aut a obtížné přecházení silnice trápí mnohé obyvatele Rájce-Jestřebí na Blanensku. Důvodem je už zhruba měsíc trvající oprava silničního mostu vedoucího z Rájce na Černou Horu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Milan Holakovský

Objížďka je vedená středem města. „Když se zavřou závory na železničním přejezdu, tak to zacpe celou ulici až ke křižovatce. Nejvíc to vadí lidem, kteří bydlí na ulici 9. května. Já bydlím na druhé straně, tak se mě to tolik netýká," reagoval tamní obyvatel Josef Jarůšek.

O opravách

· Oprava silničního mostu a stavba kruhového objezdu v Rájci-Jestřebí bude stát 33 milionů korun.

· Stavbu hradí Jihomoravský kraj, město zaplatilo 65 tisíc korun.

· Práce potrvají do konce dubna 2018.

Rájecké děsí, že opravy a s nimi spojená omezení potrvají až do konce dubna příštího roku. „Budou dělat nejen most, ale ještě nový kruhový objezd. Proto se to bohužel takhle protáhne. Chápeme, že se to udělat musí, ale my tady bydlíme, takže nám to vadí," postěžoval si Luboš Kříž.

Kolony se netvoří celý den. Kritický stav nastává ráno a po druhé hodině odpolední. „Po druhé hodině to bývá ucpané hodně. Provoz vlaků je totiž větší než ráno. Je dobře, že u křižovatky udělali dočasný přechod pro chodce. To situaci trochu zlepšilo, předtím se tam nedalo přejít. Auta jezdila zleva zprava a nepouštěla chodce," popsala další obyvatelka Rájce-Jestřebí Jitka Hrazděrová.

Starostka města Romana Synakieviczová přiznala, že se k ní už nějaké stížnosti dostaly. „Ano, stížnosti jsme zaznamenali a snažíme se je řešit. Jak s investorem, tak se zhotovitelem stavby v součinnosti s policií. Vždy, když se vede objízdná trasa, tak se silnice zatíží. Nicméně si myslím, že výsledek bude ku prospěchu všem," řekla Synakieviczová.